Baba oğul ve amcadan esnafa sabah kurşunu

İHA'nın haberine göre, olay, sabah saat 09.30 sırlarında İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Sultangazi'de esnaflık yapan Sezer Erdemir sabah iş yerini açmak için evinden çıkıp otomobiline binmek istedi.

Erdemir, bu sırada otomobille gelen ve aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Kemal D., oğlu Devran D. ve amca Mirza D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Karnına 3 kurşun isabet eden Sezer Erdemir kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise geldikleri otomobille kaçarak uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sezer Erdemir ambulans ile hastaneye kaldırılırken, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaralı esnafın durumunun ağır olduğu öğrenildi.