Baba-oğulun ambulans kovalamacası karakolda bitti

Eskişehir’de ambulansı kilometrelerce kovalayan baba-oğul, sağlık görevlilerini tehdit etti. Gözaltına alınan baba ile oğlun polisteki sorgusu tamamlandı.

Eskişehir'de dün gece saatlerinde otomobilleriyle kilometrelerce ambulans kovalayan Y.F.K. ve babası T.K. sağlık görevlilerinin can güvenliğini tehlikeye atmıştı. Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği'ne sığınan sağlık görevlilerini kurumun içerisine girerek takip eden ve olay yerine 1 minibüs arkadaşlarını çağıran şahıslar, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Baba-oğul emniyetteki işlemelerinin ardından ters kelepçeli bir şekilde adliyeye sevk edildi. Gece saatlerinde basın mensubunun "neden yaptın?" sorusuna ise, önce gülen daha sonra ise, "Benim özlük haklarıma saldırı var" diyerek serzenişte bulunan T.K. ve oğlu T.F.K.'nin başlarının önde olduğu görüldü.

