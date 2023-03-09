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Acun Ilıcalı o iddiaya cevap verdi. Baba olacağı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü

Acun Ilıcalı'nın 5. kez baba olacağı haberleri dün magazin gündeminde çok konuşuldu. Acun Ilıcalı, "Sevgilisi Çağla Altunkaya hamile mi?" sorusuna yanıt verdi

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 11:35
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Baba olacağı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Acun Ilıcalı o iddiaya cevap verdi

Acun Ilıcalı o iddiaya cevap verdi. Baba olacağı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü
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Kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı Şeyma SubaşıI ile boşandıktan sonra kendisinden yaşça küçük Çağla Altunkaya  ile aşk yaşamaya başladı.

Dün çıkan ve magazin gündemine bomba gibi düşen bir haberde Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Çağla Altunkaya’nın hamile olduğu iddia edildi.

 

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, dört çocuğu olan Ilıcalı’nın beşinci kez baba olacağı yazıldı. Bu iddialar üzerine Acun Ilıcalı, haberin kesinlikle doğru olmadığını ifade etti.

Üstündağ,  iddialar üzerine ulaştığı Ilıcalı'nın çıkan haberlerden dolayı son derece üzgün olduğunu ifade ederek sevgilisinin hamile olmadığını, bu süreçte depremzedeler için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

 

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