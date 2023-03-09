Acun Ilıcalı o iddiaya cevap verdi. Baba olacağı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü

Kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı Şeyma SubaşıI ile boşandıktan sonra kendisinden yaşça küçük Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı.

Dün çıkan ve magazin gündemine bomba gibi düşen bir haberde Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Çağla Altunkaya’nın hamile olduğu iddia edildi.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, dört çocuğu olan Ilıcalı’nın beşinci kez baba olacağı yazıldı. Bu iddialar üzerine Acun Ilıcalı, haberin kesinlikle doğru olmadığını ifade etti.

Üstündağ, iddialar üzerine ulaştığı Ilıcalı'nın çıkan haberlerden dolayı son derece üzgün olduğunu ifade ederek sevgilisinin hamile olmadığını, bu süreçte depremzedeler için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.