Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk ile geçtiğimiz yılın haziran ayında nikah masasına oturdu. 5 yıllık mutlu birlikteliklerini Çeşme'de evlilikle taçlandıran ünlü çift bebekleri Ali’yi kucaklarına alarak anne baba olmanın mutluluğunu tattılar.

OĞLUNU KUCAĞINA ALDIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Baba olmanın sevincini ilk kez yaşayan Sarıtaş, Ali’yi kucağında taşıdığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

"Güneşin Kızları", "Kötü Çocuk", "Söz" ve "Arıza" gibi unutulmaz yapımlardaki performanslarıyla hafızalara kazınan oyuncu, şimdilerde "Teşkilat" dizisindeki rolüyle de beğeni topluyor.

Minik oğullarına Ali adını veren Sarıtaş çifti, bu özel anlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Sarıtaş, oğlu Ali'yi kucağına aldığı duygusal bir fotoğrafı kişisel hesabından paylaştı.

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, oyunculuk kariyerine tiyatro ile adım attı.

Televizyon dünyasında ise “Güneşin Kızları”, “Kayıp Şehir”, “Söz” ve “Muhteşem Yüzyıl” gibi yapımlarla büyük çıkış yakaladı. Başarılı performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Şimdilerde Teşkilat dizisinde rol alıyor.