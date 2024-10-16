Baba Vanga’nın 2025 kehanetleri ortaya çıktı! Tüyleriniz diken diken olacak

Balkanlar'ın Nostradamusu olarak bilinen ünlü kahin Baba Vanga'nın 2025 yılına dair öngörüleri ortaya çıktı. 1911 yılında Bulgaristan'da doğan ve 12 yaşında bir kasırga esnasında görme yetisini kaybeden Baba Vanga, geleceğe dair öngörüleriyle en çok takip edilen kahinler arasında yer alıyordu.

Daha önce 11 Eylül saldırıları, DAEŞ'in yükselişi, Brexit ve Prenses Diana’nın ölümü gibi önemli olayları önceden bildiği öne sürülen kahinin, 2025 yılı için de çarpıcı kehanetleri ortaya çıktı.

AVRUPA NÜFUSU ÇATIŞMADA ETKİLENECEK

Baba Vanga'ya göre 2025 yılı, Avrupa'da nüfusu etkileyecek büyük bir çatışmayla başlayacak ve bu olay, kıyamet senaryolarının başlangıcı olarak kayda geçecek. Bir başka senaryoda ise 2025 yılı, insan zihninin sınırlarını keşfedeceği bir yıl olabilir.

Baba Vanga'ya atfedilen bir başka kehanete göre, bilim insanları telepatiyi gerçeğe dönüştürecek yeni bir yol bulma ihtimali var. Bu kehanete göre beyin dalgalarıyla doğrudan iletişim kurmanın mümkün olacağı iddia ediliyor.

DÜNYA DIŞI VARLIK TEMAS KURACAK

Kahin, 2025 yılında dünya dışı varlıklarla temas kurulacağını ve bunun bir spor etkinliği sırasında gerçekleşeceğini öngörmesi en dikkat çekici kehanetleri arasında yer aldı.

Tıbbi alanda ise büyük bir devrim yaşanacağı iddia ediliyor. Baba Vanga, 2025 yılında bilim insanlarının laboratuvarlarda insan organı üretebileceğini ifade eden öngörülerde bulundu.

GİZEMLİ ENERJİ KAYNAĞI KEŞFEDİLECEK

Son olarak, Baba Vanga’nın 2025 yılına dair bir diğer kehaneti, enerji dünyasında devrim yaratabilecek yeni ve gizemli bir enerji kaynağının keşfedileceği yönünde oldu. Bu kaynağın doğaüstü bir nitelik taşıyacağı kehanette söz edildi