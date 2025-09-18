Baba Vanga'nın '2026' kehanetleri gündem oldu! 2026 yılı felaketlerle dolu olacak. Tek tek saymış

Bulgaristan doğumlu kör kahin Baba Vanga'nın 2026 yılı kahenetleri gündem oldu. Ünlü kahinin, yapay zekanın dünyada kontrolü ele alacağını, Kasım 2026'da devasa bir uzay gemisinin Dünya atmosferine gireceğini ve insanlıkla ilk teması kuracağını iddia ettiği ortaya çıktı.

2026 İÇİN KEHANETLER: DOĞAL AFETLER, SAVAŞ VE UZAYLILARLA TEMAS

Baba Vanga'nın kahenetlerine göre 2026 yılı çok daha felaketlerle dolu. Doğal afetler, üçüncü dünya savaşı, yapay zeka, uzaylılarla ilk temas başıklı kahenetler dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Doğal Afetler: Kehanete göre 2026 yılı boyunca art arda depremler, yanardağ patlamaları ve iklim felaketleri yaşanacak. Dünya kara parçalarının yüzde 7-8'inin ciddi şekilde etkilenebileceği, ekosistemlerin yok olabileceği belirtildi.

Üçüncü Dünya Savaşı: Vanga, 2026'da küresel güçler arasındaki gerilimin artacağını, Çin'in Tayvan'ı işgal edeceğini ve Rusya ile ABD'nin karşı karşıya geleceğini iddia etti.

Yapay Zeka: 2026'da yapay zekanın dünya kontrolü ele geçireceği, insanların işlerini, ilişkilerini ve hatta yaşam biçimlerini robotlara kaptıracağı öngörülüyor.

Uzaylılarla İlk Temas: Baba Vanga'nın en dikkat çeken kehanetlerden biri de uzaylılar. Buna göre, Kasım 2026'da devasa bir uzay gemisi Dünya atmosferine girecek ve insanlıkla ilk teması kuracak.