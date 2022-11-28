Dünya şokta! Kör kahin Baba Vanga'nın bir kehaneti daha gerçek oldu

2019'un son günlerinde koronavirüsle (Kovid-19) dünyayı derinden etkileyen ve 6 milyonun üzerinde cana mal olan virüsten sonra Sibirya'dan gelen haber dünyanın yeniden alarma geçmesine neden oldu.

Sibirya'daki keşif sonrasında 'Balkanların Nostradamusu' lakabıyla anılan Bulgar kâhin Baba Vanga'nın sözlerini gündeme geldi. Baba Vanga 2022 yılı içerisinde Sibirya’da ölümcül bir virüsün keşfedileceğini iddia etmişti. Söz konusu virüsün hızla yayılıp kontrolden çıkacağı da korkutan öngörüler arasında yer almıştı.

BUZULLAR ERİYİNCE ORTAYA ÇIKTI

Bilim insanları geçtiğimi hafta Sibirya'nın permafrostlarında yaptıkları bir araştırmada on binlerce yıl önceye ait bir virüsün yeniden ortaya çıktığı görülmüştü. Virüsün 48 bin 500 yıl donmuş halde uyuduktan sonra yeniden ortaya çıktığı açıklandı. Uzmanlar yıllar öncesinden gelen virüslerin yeni bir pandemi oluşturma tehlikesine dikkat çekti. Baba Vanga'nın iddiaları yeniden gündem olurken pek çok sosyal medya kullanıcısı 'Baba Vanga'nın 2022 kehaneti gerçek oldu' yorumunu yaptı.

DAHA ÖNCEDEN DE BAZI KEHANETLERİ GERÇEK OLMUŞTU

Baba Vanga, Rus denizaltısı Kursk'un 2000 yılında batmasıyla Dünya çapında öne çıktı. Ölümünden önce Baba Vanga, Kursk'ta birçok insanın sel felaketinden etkileneceği konusunda uyarıların bulunmuştu.

Baba Vanga'nın 2008'de Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesini öngördüğü de söylendi.

Peki Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri nelerdir?

1. DÜNYANIN YÖRÜNGESİ ROTASINI DEĞİŞTİRECEK

Baba Vanga, 2023'te Dünya'nın yörüngesinde bir şekilde bir değişiklik yaşanacağını tahmin etti. Gezegenin yörüngesindeki en ufak bir değişiklik bile iklim ve deniz seviyelerinde istenmeyen ve son derece zararlı değişikliklere neden olabilir. Dünya Güneş’e biraz daha yaklaşırsa, artan radyasyon ve yükselen sıcaklıklar felakete neden olabilir. Bu, buzulların hızla erimesine, deniz seviyelerinin yükselmesine ve değişimle başa çıkmak için küresel bir acil durum oluşmasına neden olacaktır.

2. BİYOLOJİK SİLAHLAR

"Büyük bir ülkenin" insanlar üzerinde biyolojik silah çalışmaları yapacağını ve bunun da binlerce insanın ölümüyle sonuçlanacağını öngördüğü iddia edildi.

Ancak, Birleşmiş Milletler Biyolojik Silahlar Sözleşmesi bu tür deneylerin yapılmasını yasaklıyor.

3. GÜNEŞ TSUNAMİSİ

Dünya gezegeninde daha önce hiç görülmemiş bir ölçekte büyük bir Güneş fırtınasının yaşanacağı oluşturuyor. Dünya üzerindeki elektrik ve internet sistemleri zarar görebilir, ayrıca uzaydaki istasyonlar, uydular ve astronotlar da güneş fırtınasından olumsuz etkilenebilir. Ancak, Baba Vanga'nın öngördüğü bu daha güçlü Güneş fırtınaları, tüm teknolojik sitemlere yıkıcı bir şekilde zarar verecek sistem. Bazı uzmanlar bu boyutta patlamaların dünyayı karanlık çağlara yeniden döndürebileceğini belirtiyor.

4. LABORATUVAR BEBEKLERİ

Hükümet liderleri tüm insan yaşamının bir laboratuvarda gerçekleştirilmesi çağrısında bulunacak.

Liderler ve tıp uzmanları kimin doğacağına karar verirken, ebeveynler de saç rengi ve göz rengi gibi özelliklerini ve görünüşlerini özelleştirebilecekler.

5. NÜKLEER FELAKET

2023 için yaptığı pek çok öngörü arasında, Baba Vanga’nın potansiyel bir nükleer santral patlaması konusunda uyardığı öne sürüldü. Bu ürkütücü tahmin, Çernobil felaketiyle ilgili diğer tahmininin ardından geldi. Bu kehanet, özellikle Rusya ve Ukrayna savaşının yaşandığı bu dönemde oldukça korku verici. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için her türlü silahı kullanacağını söylemesinin ardından dünyada nükleer savaş korkusu arttı.

PUTİN DÜNYA'NIN EFENDİSİ OLACAK

1979'da yazar Valentin Sidorov ile yaptığı söyleşide Vanga “Her şey buz gibi çözülecek, sadece bir tanesine dokunulmayacak. Vladimir'in ve Rusya'nın görkemi. Çok fazla insan kurban edilecek. Rusya'yı kimse durduramaz. Her şey onun tarafından yoldan kaldırılacak ve sadece tutulmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyanın efendisi olacak” demişti.