18 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Babacan'a şaşıran AKP'lilere Soner Yalçın AKP'nin eski defterlerini açtı. DEVA Partisi 'Anayasadan Türklük çıkarılsın' d

Babacan'a şaşıran AKP'lilere Soner Yalçın AKP'nin eski defterlerini açtı. DEVA Partisi 'Anayasadan Türklük çıkarılsın' demişti

Oda TV sahibi ve yazarı Soner Yalçın, DEVA Partisi’nin başta "Anayasadan Türklük çıkarılsın" olmak üzere yaptığı çıkışlara AKP’nin eski defterlerini açarak yanıt verdi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 12:47
Takip Et

Babacan'a şaşıran AKP'lilere Soner Yalçın AKP'nin eski defterlerini açtı

Babacan'a şaşıran AKP'lilere Soner Yalçın AKP'nin eski defterlerini açtı. DEVA Partisi 'Anayasadan Türklük çıkarılsın' demişti
+
Aa
-

Yalçın’ın “Teşekkürler Babacan” başlıklı bugünkü köşe yazısında, iktidara yakın televizyon kanallarındaki konuşmacıların DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a öfke kusmasına değindi.

"HARİKA ÇOCUK BEBECAN'A" NELER DEDİLER NELER!
Hükümet yandaşlarının televizyonlarda yaptığı; “Anayasa'dan Türk adını çıkarmayı nasıl teklif eder…”, “Türk Ordusu'nu lekelemek isteyen ‘kimyasal Fincancı’yı nasıl ziyaret eder…”, “Savunma sanayimizin göz bebeği, PKK'nın korkulu belası insansız hava araçları üreten şirkete nasıl laf eder…”, “Köyünün adını değiştirip eski Rum ismini nasıl koyar…” hayıflanmaları köşesine taşıyan Yalçın, şöyle devam etti: “Bir dönem ‘harika çocuk’ olarak gördükleri 'Bebecan'a neler dediler neler… Ekran karşısından ayrılamadım, bu sözleri işitmekten keyif aldım…”

ANAYASA'DAN "TÜRK'Ü" ÇIKARMA PROJESİ KİMİN? KANDİL İLE KİM GÖRÜŞTÜ, TC'Yİ DEVLET DAİRELERİNDEN KİM KALDIRDI
“Peki arkadaş…" diye devam eden Yalçın, “Babacan'ın bu sözlerini ilk kez mi duydunuz?” sorusunu yönelterek satırlarını şöyle sürdürdü:

- “Anayasa'dan Türk adını çıkarma AKP projesi değil miydi? Hatta “TC” isimleri devlet dairelerinden silinmedi mi?

- Kandil ile görüşen, PKK'lıların gelişini davul zurnayla karşılayan, örgüt bayraklarına ve “Biji Apo” sözlerine serbestlik sağlayan AKP değil miydi?

- MİLGEM'den GENESİS'e milli savunma sanayinin gelişmesinde başat görev alan Özden Örnek gibi paşaları, milli yazılım mühendisliğinin merkezi HAVELSAN'ın genel müdürü Ö. Faruk Yarman gibi sivil yöneticileri Balyoz kumpasıyla hapse atılmasına AKP destek vermedi mi?

- Köy adlarına, (ki binlerce yıllık Anadolu yerleşkesinde hangi isim ne kadar eski ise) “eski isimleri” (Norşin gibi) koyma modasını AKP başlatmadı mı?”

"NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ!"
Babacan’ın geçmişini unutturmaya çalışan AKP'ye ayna tuttuğunu öne süren Soner Yalçın, “Bu sebeple kendisine ne kadar teşekkür etsek az!” diyerek son noktayı koydu.

yenicaggazetesi.com.tr
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

babacan ve davutuoğlu
18.01.2023 13:38
babacan ve davutoğlu altılı masaya zarar veriyorlar. bunlar neden masaya alındı?  
 
Lazo
18.01.2023 13:26
TÜRKLÜK nerenize batıyorrrrrr.  
 
Sade vatandaş
18.01.2023 13:25
Tabi Babacan Akp nin tüm bu uygulamalarında orsaydı hesap vermesi gereken birinci kişilerden kendisi siyasete girdi diye hesaptan kaçamaz  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
1
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
2
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
3
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
4
﻿Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
5
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
6
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
7
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Kaçırılan 4 yaşındaki Hele, Şanlıurfa’da bulundu
﻿Kaçırılan 4 yaşındaki Hele, Şanlıurfa’da bulundu
﻿Kaçırılan 4 yaşındaki Hele, Şanlıurfa’da bulundu
﻿AB'den İran'a yaptırım tehdidi
﻿AB'den İran'a yaptırım tehdidi
﻿AB'den İran'a yaptırım tehdidi
﻿Beş kozmetik firması hakkında soruşturma açıldı
﻿Beş kozmetik firması hakkında soruşturma açıldı
﻿Beş kozmetik firması hakkında soruşturma açıldı
﻿Çocukların esrar tüketimi yüzde 15 arttı
﻿Çocukların esrar tüketimi yüzde 15 arttı
﻿Çocukların esrar tüketimi yüzde 15 arttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.