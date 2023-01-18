Babacan'a şaşıran AKP'lilere Soner Yalçın AKP'nin eski defterlerini açtı. DEVA Partisi 'Anayasadan Türklük çıkarılsın' demişti

Yalçın’ın “Teşekkürler Babacan” başlıklı bugünkü köşe yazısında, iktidara yakın televizyon kanallarındaki konuşmacıların DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a öfke kusmasına değindi.



"HARİKA ÇOCUK BEBECAN'A" NELER DEDİLER NELER!

Hükümet yandaşlarının televizyonlarda yaptığı; “Anayasa'dan Türk adını çıkarmayı nasıl teklif eder…”, “Türk Ordusu'nu lekelemek isteyen ‘kimyasal Fincancı’yı nasıl ziyaret eder…”, “Savunma sanayimizin göz bebeği, PKK'nın korkulu belası insansız hava araçları üreten şirkete nasıl laf eder…”, “Köyünün adını değiştirip eski Rum ismini nasıl koyar…” hayıflanmaları köşesine taşıyan Yalçın, şöyle devam etti: “Bir dönem ‘harika çocuk’ olarak gördükleri 'Bebecan'a neler dediler neler… Ekran karşısından ayrılamadım, bu sözleri işitmekten keyif aldım…”



ANAYASA'DAN "TÜRK'Ü" ÇIKARMA PROJESİ KİMİN? KANDİL İLE KİM GÖRÜŞTÜ, TC'Yİ DEVLET DAİRELERİNDEN KİM KALDIRDI

“Peki arkadaş…" diye devam eden Yalçın, “Babacan'ın bu sözlerini ilk kez mi duydunuz?” sorusunu yönelterek satırlarını şöyle sürdürdü:



- “Anayasa'dan Türk adını çıkarma AKP projesi değil miydi? Hatta “TC” isimleri devlet dairelerinden silinmedi mi?



- Kandil ile görüşen, PKK'lıların gelişini davul zurnayla karşılayan, örgüt bayraklarına ve “Biji Apo” sözlerine serbestlik sağlayan AKP değil miydi?



- MİLGEM'den GENESİS'e milli savunma sanayinin gelişmesinde başat görev alan Özden Örnek gibi paşaları, milli yazılım mühendisliğinin merkezi HAVELSAN'ın genel müdürü Ö. Faruk Yarman gibi sivil yöneticileri Balyoz kumpasıyla hapse atılmasına AKP destek vermedi mi?



- Köy adlarına, (ki binlerce yıllık Anadolu yerleşkesinde hangi isim ne kadar eski ise) “eski isimleri” (Norşin gibi) koyma modasını AKP başlatmadı mı?”



"NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ!"

Babacan’ın geçmişini unutturmaya çalışan AKP'ye ayna tuttuğunu öne süren Soner Yalçın, “Bu sebeple kendisine ne kadar teşekkür etsek az!” diyerek son noktayı koydu.



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