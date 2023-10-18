Babacan’dan Filistin Büyükelçisine başsağlığı ziyareti

Babacan ziyaretinde Filistin meselesinin evrensel bir adalet ve vicdan meselesi olduğunu, haklı ve meşru davaların da tüm dünyada sembol haline geldiğini söyledi. Babacan konuşmasının devamında: "Filistin halkının yanındayız. Dünkü hastaneye yapılan saldırıda, 500'den fazla insan hayatını kaybetti. Muhtemelen yarısı çocuk, sayılar daha tam değil. Enkazın altında kaç can vardı, tam bilemiyoruz. Hedefleyerek, bilerek sivilleri, hastaneleri, okulları vurmak, bombalamak bir savaş suçudur, insanlık suçudur" dedi.

"Uluslararası toplum çok sesiz"



Filistin’de yaşanan insanlık suçlarına sessiz kalan herkesin katliamdan sorumlu olduğunu belirten Babacan: "Uluslararası kamuoyu hiçbir gerekçeye ve bahaneye sığınmadan acilen tek ses olup, bu kıyıma 'dur' demelidir. Uluslararası toplumun ateşkes ve insani yardım konusundaki çabalarını yeterli bulmuyoruz. İki acil konu var; bir bombalamaların durması, iki insani yardımın ulaşması. Fakat uluslararası toplum çok sessiz, çok pasif. İşlenen tüm savaş suçları, yapan kim olursa olsun soruşturulmalı ve hak örgütlerinin raporları dikkate alınmalıdır. Çözüm açıktır. Çözüm, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen Filistin devletinin kurulmasıdır" dedi.

"Tek isteğimiz bağımsız bir vatanımızın olması"

Büyükelçi Musfata da: “Filistin’de yaşananlar tüm Dünya ve İslam aleminin yüreğini sızlatacak tarzda olaylar. 21'inci yüzyıldayız, uluslararası toplum bunu nasıl kabul ediyor? Oradaki insanlarımızın, sivil insanların suçu ne? Türk milleti, cesur ve vicdanlı bir millettir. Başta devlet olarak, partiler olarak herkesi takdir ediyoruz, herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle dün Türk halkı birçok şehirde dayanışmak için mitingler yaptı. Onlara teşekkür ediyoruz. Bu son zorluklarda, krizlerde hep beraber, birlikte olmalıyız ve sesimizi yükseltmeliyiz. Tek bir isteğimiz var; o da bağımsız bir vatanımızın olması. Vatanımızın da başkentinin Doğu Kudüs olması, bu olmadığı sürece o bölge güven ve istikrar altında olmayacaktır” dedi.