Babacan’dan seçim sonu açıklaması ‘Mağlup değiliz’

Paylaştığı videoda, umutsuzluğa yer olmadığını belirten Babacan, "Kılıçdaroğlu’na oy veren dostlarım mağlup değiliz. Biz her birimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit ve onurlu vatandaşlarıyız." dedi ve haklı mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Babacan, demokrasinin sadece bir müsabaka olmadığını vurgulayarak, demokrasinin denetleme, denge ve kontrol çabası olduğunu söyledi. Aynı zamanda demokrasinin emek, sabır ve özen gerektirdiğini belirtti. Erdoğan'ın seçim sonuçlarıyla ilgili olarak ise "Ben vatandaşlarımızın yüzde 50 oyunu cebime koydum, yüzde 48'inden bana ne" diyemeyeceğini ifade etti.

Babacan, Türkiye'yi kazanmak için çalışmaya devam edeceklerini ve doğacak günlere inandıklarını dile getirdi. Paylaşımında umutlu bir mesaj veren Babacan, çalışmalarının Türkiye'nin çıkarlarına yönelik olduğunu ve bu doğrultuda yoluna devam edeceklerini vurguladı.

Babacan, paylaştığı videoda şunları söyledi;

“Demokrasi bir müsabaka değildir. Birinin kazandığı, diğerinin kaybettiği birinin galip geldiği, diğerinin mağlup olduğu bir yarış değildir.

"Dostlarım mağlup değiliz"

Sayın Kılıçdaroğlu’na oy veren dostlarım mağlup değiliz. Biz her birimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit ve onurlu vatandaşlarıyız. Vicdanımız rahat olsun, tarihin doğru tarafında yer aldık. Hep beraber hakça mücadele ettik hakça. Mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü haklıyız. Haklı olmanın verdiği güçle mücadeleye devam edeceğiz.

"Demokrasi emek ister"

Çünkü demokrasi değerli arkadaşlarım sadece seçimden seçime oy kullanmaktan ibaret bir sistem değildir. Demokrasi, muhalefet partileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, özgür basınla her daim denetleme, denge ve kontrol çabasıdır. Aynı zamanda hep söylediğim gibi demokrasi emek ister, demokrasi sabır ister, demokrasi özen ister.

"Çok çalışacağız, daha da çok çalışacağız"

Çok çalışacağız, daha da çok çalışacağız. Erdoğan şunu diyemez, ben vatandaşlarımızın yüzde 50 oyunu cebime koydum. yüzde 48 'inden bana ne diyemez? Bakın seçim sonucu değerli arkadaşlar öyle olmuş, böyle olmuş. Asıl biz Türkiye’yi kazanmak için çalışıyoruz. Türkiye'yi kazanmak için de yolumuza devam edeceğiz. Unutmayın doğacaktır. Sana vadettiği günler hakkın kim bilir belki yarın belki yarından da yakın.”