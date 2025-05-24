Babalar Günü ne zaman?

Kaynak: Haber Merkezi
Babalar Günü ne zaman?

Haziran'ın gelmesiyle birlikte Babalar Günü ne zaman kutlanacak sorusu gündeme geldi. Babalar Günü, 2025 yılında 15 Haziran Pazar günü kutlanacak.

Anneler Günü’nün ardından Babalar Günü için geri sayım başladı. Her yıl haziran ayında kutlanan bu özel gün, babasına sürpriz yapmak isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor.

2025 Babalar Günü'nün hangi tarihe denk geldiği, özellikle Mayıs ayının son haftasına girilmesiyle birlikte en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Babalar Günü yine haziran ayının üçüncü pazarında kutlanacak. 2025 Babalar Günü, 15 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

Yılın en anlamlı günlerinden biri olarak kabul edilen bu özel günde, babasını mutlu etmek isteyenler hediyelerini ve sürprizlerini şimdiden planlamaya başladı.

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