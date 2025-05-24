Babalar Günü ne zaman?

Anneler Günü’nün ardından Babalar Günü için geri sayım başladı. Her yıl haziran ayında kutlanan bu özel gün, babasına sürpriz yapmak isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor.

2025 Babalar Günü'nün hangi tarihe denk geldiği, özellikle Mayıs ayının son haftasına girilmesiyle birlikte en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Babalar Günü yine haziran ayının üçüncü pazarında kutlanacak. 2025 Babalar Günü, 15 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

Yılın en anlamlı günlerinden biri olarak kabul edilen bu özel günde, babasını mutlu etmek isteyenler hediyelerini ve sürprizlerini şimdiden planlamaya başladı.