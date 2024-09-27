Babalık davasında olay olacak şahitlik! Uğur Dündar'dan yakın arkadaşı Metin Akpınar'a destek

Duygu Nebioğlu, kendisi ve ikiz kardeşi Sevgi Nebioğlu'nu "Benim çocuklarım değil" diyerek reddeden Metin Akpınar’a karşı dava açmıştı. Dosya devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

YAKIN ARKADAŞININ LEHİNE ŞAHİTLİK YAPACAK

Duygu Nebioğlu ile babası Metin Akpınar arasındaki hukuk mücadelesi sürüyor. Duygu Nebioğlu, DNA testi sonucunda babası olduğu kesinleşen Metin Akpınar’a 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Dava 17 Ekim’de görülecek. Dava öncesinde gazeteci Uğur Dündar, mahkemeye başvurarak yakın arkadaşı Metin Akpınar lehine şahitlik yapmak istediğini belirtti.

Dava sürecine ilişkin konuşan Duygu Nebioğlu önemli açıklamalarda bulundu. "Akpınar'a basın açıklamasında tek gecelik ilişkimdi, çocuklarım olduğunu bilmiyorum dediği için bu davayı açtım" ifadelerini kullanan, Nebioğlu şu şekilde açıklama yaptı:

“BİZİM VARLIĞIMIZDAN HABERDARDI”

"Yıllarca babam tarafından manipülasyona uğradım, kandırıldım, mobbinge maruz kaldım. İlk günden beri babam bizim varlığımızdan haberdardı. Yetiştirme yurduna verilme sürecimizi bile babamın organize ettiğini düşünüyorum. Babam o dönem bazı şeyleri örtbas etmiş olabilir ama gerçekler ortaya çıktı. Bundan sonra da örtemez hiçbir şeyi. Bu da yetmezmiş gibi bizi tüm ülke önünde yaptığı basın açıklamasıyla küçük düşürmeye çalıştı. Babam sürekli farklı senaryolar üreterek, olayları kurgulayarak manipüle etmeye çalıştı. Hâlâ da devam ediyor bunlara.

Bu yaptıkları onun yanına kâr kalsın istemiyorum. Bundan dolayı da babama 10 milyon TL'lik dava açtım. Davada annemle uzun zaman birliktelik yaşadığı ve bizden haberi olduğuna dair çok sağlam şahitlerim var. Bana sosyal medya üzerinden çok önemli bilgiler de geliyor. O döneme dair çok önemli bilgiler topladım. Size şimdi çok şaşıracağınız bir bilgi vermek isterim. Uğur Dündar da mahkemeye dilekçe vermiş, Metin Akpınar'ın lehine tanıklık etmek için. Uğur Dündar annemi hayatında hiç görmediğini, tanımadığı söylüyor ama aynı zamanda babamla davamıza dilekçe vererek tanık olmak istiyor. Tam bozacının şahidi şıracı durumu var. Babam tüm ülkeye yalan söyledi, bizimle ilgili. Buna tanıklık edecek kişilerden biri de Uğur Dündar."

NE OLMUŞTU?

Usta oyuncu Metin Akpınar’ın Duygu ve Sevgi Nebioğlu adında ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. İkiz kardeşler, evlatlık olduklarını öğrendikten sonra biyolojik ebeveynlerini araştırmaya başladılar. 21 yaşlarına geldiklerinde ise annelerinin Suphiye Orancı, babalarının ise Metin Akpınar olduğu öğrendiler. Metin Akpınar, ise kızlarının varlığından 10 yıl önce haberdar olmuştu. Duygu ve Sevgi Nebioğlu, Akpınar’a babalık davası açarak DNA testi talep etti. Duygu Nebioğlu’nun biyolojik babasının Metin Akpınar olduğu kesinleşti.