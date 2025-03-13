'Babam beni taciz etti' dedi stüdyo buz kesti. Kızlarını kayıp diye arıyorlardı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Birol ve Melek Selik isimli anne ve baba 18 yaşındaki kayıp kızlarını bulmak istedi.

Kayıp kızları için gözyaşı döken anne babanın kızları Müge Anlı'nın programına telefon ile bağlandı. Genç kızın evden kaçma nedeni olarak açıkladıkları ise stüdyoda şoke etkisi yarattı. Kayıp kızını arayan baba ile ilgili olarak 13 yaşından itibaren cinsel istismar yaşadığını iddia eden Ayşegül isimli genç kız baba ve annesinden bu nedenle uzaklaştığını dile getirdi.

GENÇ KIZIN SÖYLEDİKLERİ CANLI YAYINI KARIŞTIRDI

Dersaneye gitmek için çıktıktan sonra bir daha eve dönmeyen 18 yaşındaki Ayşegül'ün kendilerini iki gün önce engellediği söyleyen aile kızlarının bulunmasını istemişti.

Müge Anlı, kayıp kız ile ilgili bir gün sonra bilgilere ulaştı. Anlı, "19 yaşında Özcan diye bir erkek arkadaşı varmış. Sizin kızınız da kaçıp Trabzon'a kaçmış" dedi. Telefonla yayına bağlanan Özcan'ın annesi ise olay iddialarda bulundu.

"BABASI TACİZ EDİYORMUŞ"

Ayşegül'ün kaçtığı kişinin annesi canlı yayında "Benim oğlum askerliğini yapmamış küçük daha, kız da çok küçük. Kıza 'olayları gerçekten anlat bana' dedim. 'Babam yüzünden evden kaçtım' dedi. Babası bunu taciz ediyormuş. Hatta annesi bu olaylar yüzünden kocasıyla ayrılmış ama kadın sonradan geri dönmüş. Kız yemin ediyor. Teyzesine de yapmış, hep susmuşlar. Ben kime inanayım şimdi?" dedi.

Sonrasında telefona bağlanan Ayşegül'de iddialarını yineledi. Ayşegül canlı yayında, "Müge Abla ben seninle özel konuşmak istiyorum. Yayında konuşmak istemiyorum. Evet anlattıklarım doğru. Annem de biliyor. Zaten bu yüzden ayrılmışlardı. Ayrıldılar bir dönem. Sonra geri barıştılar" dedi.

Ayşegül Selik "Babam ablama da taciz uyguluyordu. Ben gayet ne yaptığımın farkındayım. Cahil cesaretiyle yaptığım bir şey değil. Şikayetim olmadı. Şikayet edersem üzerimde daha fazla baskı olacağını düşündüm" diyerek stüdyodaki herkesi şaşırttı.

Kızının iddiaları sonrası fenalaşan baba ile anne iddiaları yalanladı. Genç kızın konu ile ilgili olarak ilgili kurumlara ayrı bir başvuru yapması gerektiğini ve söylediği sözlerin çok ciddi boyutları olduğunu belirten Anlı konuya devam edeceğini de belirtti.