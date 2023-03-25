25 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Babası CHP'den oğlu AKP’den aday adayı oldu

14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimin ilginç bir rekabete sahne olması bekleniyor. Hüseyin Serkan Ölmeztürk AKP’den milletvekili aday adayı olurken babası Adnan Ölmeztürk ise CHP’den aday adayı oldu.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 13:16
Takip Et

Babası CHP'den oğlu AKP’den aday adayı oldu

Babası CHP'den oğlu AKP’den aday adayı oldu
+
Aa
-

Erzincan doğumlu diş hekimi Hüseyin Serkan Ölmeztürk siyasete hızlı bir giriş yaparak, 28. dönem milletvekilliği için AKP Bursa milletvekili aday adayı oldu. Babası Adnan Ölmeztürk de CHP Erzincan milletvekili aday adayı oldu. İki zıt partiden siyasete giriş yapan aile üyeleri arasında tatlı bir rekabet olduğunu belirten Serkan Ölmeztürk, “Babam ile birlikte meclise girersek çok mutlu olurum” dedi.

Siyasette doğru tarafın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bulunmak olduğunu savunan Serkan Ölmeztürk, “Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çizdiği büyük projenin içerisinde yer almaktan mutluluk duyacağım. Olması gereken yer Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmak. 'Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmak; vatanın, milletin yanında olmak' diye düşünüyorum. İnşallah Allah nasip eder” ifadelerini kullandı.

 

“BİZ YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

İki farklı kültür içerisinde büyüdüğünü ifade eden Serkan Ölmeztürk, “Babam Erzincanlı alevi, annem Rizeli Laz. Baktığınız zaman kültürel yapı içerisinde bir mozaiğimiz var. Bize öncelikle öğretilen sevgi, insana dokunmak ve faydalı olmak. Mesleki alanda faydalı olduk, şimdi ise mecliste inşallah siyasi konumumuz olursa yaparız. Babamın Erzincan'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adaylığını koyması; benim de Bursa'da AKP’den adaylığımı koymam ister istemez farklılık oluşturuyor. Bunlar işin cilvesi ve bizim göstereceğimiz saygısızlık değil de sadece düşüncelerimizi hoşgörü çerçevesinde anlatmak. Biz yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ANNE HER İKİ TARAFA DA DUACI

CHP'li eş ve AKP’li oğlu arasında kalan annenin her iki tarafa da dua ettiğini söyleyen Ölmeztürk, “Annem duacı. Bana ve babama 'vatanımız için hayırlı olan nasip olsun' diye dua ediyor. İlerideki günlerde babamla seçilirsek bir aileden iki koltuk temsil etmiş oluruz. Bu da şahsım adına mutluluk olur” dedi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
1
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
2
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
3
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
4
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
5
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
6
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
7
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Sinop’ta uyuşturucu baskını
﻿Sinop’ta uyuşturucu baskını
﻿Sinop’ta uyuşturucu baskını
﻿Güneydoğu'nun doğal kolası şifa deposu
﻿Güneydoğu'nun doğal kolası şifa deposu
﻿Güneydoğu'nun doğal kolası şifa deposu
﻿Papatya çayı sinüzite iyi geliyor
﻿Papatya çayı sinüzite iyi geliyor
﻿Papatya çayı sinüzite iyi geliyor
﻿Altınordu deplasman kabusundan uyanamadı
﻿Altınordu deplasman kabusundan uyanamadı
﻿Altınordu deplasman kabusundan uyanamadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.