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Genç şarkıcı katil oldu. Babası ile eski sevgilisini öldürüp ormana gömdü

Şarkıcı ve model Seçil Çiftçi, barışmak için kapısına gelen eski sevgilisini öldürüp babasıyla birlikte ormana gömdü.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 12:10
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Babası ile eski sevgilisini öldürüp ormana gömdü. Genç şarkıcı Seçil Çiftçi katil oldu

Genç şarkıcı katil oldu. Babası ile eski sevgilisini öldürüp ormana gömdü
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Model ve şarkıcı Seçil Çiftçi'nin, defalarca barışmak için kapısına gelen eski erkek arkadaşı Semih Sevgi'yi öldürdüğü öğrenildi. Çiftçi'nin daha sonra babasından yardım istediği ve Sevgi'nin cansız bedenini ormanlık alana götürüp gömdüğü öne sürüldü.

İddiaya göre; Sevgi, birlikte olduğu Çiftçi'nin peşini, ayrılmalarına rağmen bırakmadı. Çiftçi,  birçok kez evine gelen ve barışmak isteyen Sevgi'yi reddetti.

Kanal D'nin haberine göre, Çiftçi, son defa eve geldiğinde Semih Sevgi'yi içeri aldı. İkili, konuşmaya başlarken aralarında tartışma çıktı. Çiftçi, tartışmanın büyümesi üzerine sandalyenin kırık demir bacağıyla, eski sevgilisine defalarca vurdu.

Semih Sevgi, olay yerinde hayatını kaybederken, genç kadın, babasından yardım istedi. Çiftçi, babasıyla birlikte, elleri ve ayakları bağlanmış cesedi ormanlık alana götürerek gömdü.

ÇELİŞKİLİ İFADE VERDİ

Cesedi, mantar toplayan bir aile bularak jandarmaya haber verdi.  Yapılan incelemeler sonucunda olayda şüphesi olduğu değerlendirilenlere yönelik olarak 4 ayrı adreste eş zamanlı arama yapan Jandarma ekipleri; Semih Sevim'in eski kız arkadaşı Seçil Çiftçi’nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi.

UYUŞTURUCU BULUNDU

Seçil Çiftçi’nin sosyal medya hesaplarından maktulü tehdit ettiği üzerine bulgular elde eden ve kaldığı evde uyuşturucu bulan ekipler Seçil Çiftçi’yi gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden Çiftçi babasıyla beraber yakalandı.

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Vatandaş
16.01.2023 12:45
Allah belanı versin , hayatın kaybeden kişiye de Allah rahmet eylesin  
 
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