Babası tarafından dolandırılmıştı. CZN Burak iğne ipliğe döndü

Babası tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi olan ve aile şirketinden ayrılan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, verdiği kilolarla sevenlerini korkuttu.

Babası tarafından dolandırılmıştı. CZN Burak iğne ipliğe döndü

Editör: Ersoy ÖZDEM

Yemek videolarıyla ünlenen ve İstanbul'da restoranı bulunan CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, geçtiğimiz günlerde babası tarafından dolandırıldığını belirterek dava açtı.

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Sıkıntılı günler geçiren ünlü isim bu süreçte hızla kilo vermeye başladı.

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ZAYIFLIĞI ENDİŞELENDİRDİ

Şimdilerde İstanbul'da kendisine ait bir restoran açmaya hazırlanan CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü.

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Zor günler geçiren ve vaktinin büyük bir kısmını işine ayıran fenomen, 51,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından da son halini sık sık paylaşıyor.

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Genç ismin hızla kilo vermesi sevenlerini de endişelendirdi.

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