Babasını ve arkadaşını kurşuna dizdi

Kaynak: İHA
Babasını ve arkadaşını kurşuna dizdi

Erzurum Pasinler’de bir kişi, babası ve babasının kadın arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü.

Alınan bilgiler kapsamında, özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı aktarılan E.K. (31), Pasinler ilçesinde piknik yapan babası R.K. (56) ve babasının kadın arkadaşı F.K. (36) arasında tartışma yaşadı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, E.K, av tüfeğiyle babasını ve F.K'yi vurdu. Hastaneye kaldırılan baba ve arkadaşı yaşamını yitirdi. E.K. güvenlik güçlerine teslim olurken, cenazeler otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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