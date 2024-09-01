Babasını ve arkadaşını kurşuna dizdi

Alınan bilgiler kapsamında, özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı aktarılan E.K. (31), Pasinler ilçesinde piknik yapan babası R.K. (56) ve babasının kadın arkadaşı F.K. (36) arasında tartışma yaşadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, E.K, av tüfeğiyle babasını ve F.K'yi vurdu. Hastaneye kaldırılan baba ve arkadaşı yaşamını yitirdi. E.K. güvenlik güçlerine teslim olurken, cenazeler otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.