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  • Babasının enkazda bulduğu telefonundaki son sipariş yürekleri burktu. Genç kız paylaşımı ile herkesi ağlattı

Babasının enkazda bulduğu telefonundaki son sipariş yürekleri burktu. Genç kız paylaşımı ile herkesi ağlattı

Adıyaman’da Gülsüm ve Mehmet Börta çifti deprede hayatlarını kaybetti. Kızları Merve Börta enkaz altından bulduğu babasının telefonundaki son siparişi duyan gözyaşlarına boğuldu.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 10:40
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Babasının enkazda bulduğu telefonundaki son sipariş yürekleri sızlattı

Babasının enkazda bulduğu telefonundaki son sipariş yürekleri burktu. Genç kız paylaşımı ile herkesi ağlattı
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Türkiye 6 Şubat’ta büyük bir karanlığa uyandı. 7.7 ve 7.6'lık depremler çok sayıda yıkım ve ölüm getirdi. 11 ili etkileyen depremde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi 2501 sokak Şansel Apartmanı A Blok'ta enkaz altında kalan hemşire Gülsüm Börta (53) ile 30 yıllık eşi Mehmet Börta (53) enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

BABASININ TELEFONUNU ENKAZDA BULDU

Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları yürekleri burktu.

Babasının cep telefonunu enkaz altında buldu. 2 gün sonra doğum günü olan Merve Börta, babasının cep telefonuna baktığında en son siparişin doğum günü hediyesi olduğunu gördü.

İlk anne ve babasız doğum gününü 18 Şubat'ta geçirecek olan Merve Börta, acısını Twitter'dan paylaştı.

Börta Twitter'daki paylaşımında, "Annem Gülsüm Börta. Hemşireydi, ameliyatta hastalarının ellerinden tutardı. Hiçbir hastasını hor görmezdi. Kızım 'hastalarım önce Allah'a sonra bana emanet' derdi. Babam Mehmet Börta. Öğretmendi.

Engelli öğrencilerin köylerine gider ücretsiz okuma yazma öğretirdi. Babama her hafta sonu 'köylere gitme. Hava soğuk' derdim. Kızım 'Allah'ın gücüne gider elimiz ayağımız sağlam. Gençken gidelim' derdi. Annem gençken ücretsiz tüm yaşlılara iğne yapar evinin kapısını çalanı geri çevirmezdi hiç. Sizsiz 10 günüm bitmek üzere" diye yazdı.

Anne ve babasıyla beraber mum üflemenin büyük nimet olduğunu anlatan Merve Börta, "Büyük nimetmiş, bilememişim. Doğum günüm 18 Şubat. Hayatımın ilk anne babasız doğum günü. Babam hediyemi bile hazırlamış. Babamın telefonunu enkaz altından kurtardım. En son siparişi benim hediyemmiş" dedi.

Annesiyle babasının 9 yaşında ilkokul arkadaşı olduğunu paylaşımında anlatan Börta, "O günden beri beraberlerdi. 53 yaşlarında beraber melek oldular. Ellerini tutup 30 yıllık bir evliliklerini melek olarak tamamladılar. Birbirine aşık iki insandı. Ben sevgiyi aşkı merhameti onlardan öğrendim. Ben sizi çok özlüyorum. 'Allah'ım bana sabır ver' diyorum. İsyan etsem annemle babam inançlı insanlardı. Beni izliyorlar. Melek oldular. Şehit oldular diyorum ama dayanamıyorum geceleri her gece size iyi geceler anne baba demeden uyuyamıyorum" diye yazdı.

 

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