Bacak arasıyla hırsızlık yaptı. Kadın aldığı şişeyi yok etti

Hemen hemen her yerde bulunan güvenlik kamerasına ilginç görüntüler takılıyor.
Sosyal medyada paylaşılan ve market kamerasına kaydedilen bir görüntü görenlerin ağzını açık bıraktı.
Market içerisinde alışveriş yapıyormuş gibi davranan bir kadının hırsızlık yaptığı anlaşıldı. Fakat raflardan çaldığı şişeyi kadının kendi bacak arasına sokarak yapması görenleri şaşkına çevirdi
Büyük bir şişeyi bacaklarının arasına sıkıştıran kadının hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek markette ayrılması dikkat çekti.
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