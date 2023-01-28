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  • Bacak arasıyla hırsızlık yaptı. Kadın aldığı şişeyi yok etti

Bacak arasıyla hırsızlık yaptı. Kadın aldığı şişeyi yok etti

Market içerisinde kameraya yansıyan hırsızlık anları şaşkınlık yarattı. Görüntülerde alışveriş yapıyormuş gibi davranan bir kadının raflardan çaldığı şişeyi bacak arasına sıkıştırarak marketten çıkması görenlerin ağzını açık bıraktı..

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 11:05
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Bacak arasıyla hırsızlık yaptı

Bacak arasıyla hırsızlık yaptı. Kadın aldığı şişeyi yok etti
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Hemen hemen her yerde bulunan güvenlik kamerasına ilginç görüntüler takılıyor. 

Sosyal medyada paylaşılan ve market kamerasına kaydedilen bir görüntü görenlerin ağzını açık bıraktı.

Market içerisinde alışveriş yapıyormuş gibi davranan bir kadının hırsızlık yaptığı anlaşıldı. Fakat raflardan çaldığı şişeyi kadının kendi bacak arasına sokarak yapması görenleri şaşkına çevirdi

Büyük bir şişeyi bacaklarının arasına sıkıştıran kadının hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek markette ayrılması dikkat çekti. 

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Aparat vardır
28.01.2023 11:33
Kediyi kafesine koyar gibi.  
 
Bazıları
28.01.2023 11:15
Büyük severmiş..  
 
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