Bacakları ters doğan kuzu görenleri şaşırttı

Ankara’nın Ayaş ilçesinde arka bacakları dizinden itibaren ters doğan kuzu görenleri şaşırttı. Yavru kuzu tedavi edilmek için hayvanseverlerden yardım bekliyor.

Bacakları ters doğan kuzu görenleri şaşırttı

(İHA) Ayaş ilçesi, Gökler Mahallesi’nde bir çiftlikte arka bacakları dizinden itibaren ters doğan kuzu görenleri şaşırttı.

Yavru kuzu tedavi edilmek için hayvanseverlerden yardım bekliyor. Son Şans Özürlü Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Aysun Eroğlu, kuzunun yaşaması için tedavi olması gerektiğini söyledi ve sponsor desteği istedi.

Eroğlu, “Arka bacakları terse doğru dönük ve o yüzden yürüyemiyor. Ben daha önce bunun gibi 8 tane kuzu büyüttüm. Köylülere bacakları ters doğan kuzuları kesmemelerini söyledim.

Bu kuzunun annesi dün doğum yapmış ve akşamüzeri bana getirdiler. Yarın veterinere götüreceğim. Belki ameliyat olursa kurtulabileceğini düşünüyorum” dedi.

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