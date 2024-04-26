Bade İşçil’den çok konuşulacak Sadettin Saran itirafı

Düzenleme: Kaynak: Milliyet
Bade İşçil’den çok konuşulacak Sadettin Saran itirafı
Ünlü oyuncu Bade İşçil’den Fenerbahçe Başkanlığı için adaylığını açıklayan Saran Holding’in sahibi Sadettin Saran’la ilgili bomba açıklamalar geldi.

Sadettin Saran’la aşk yaşadığı iddia edilen güzel oyuncu Bade İşçil İstanbul Bebek Sahili’nde yürüyüşe çıktı.

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"SADETTİN SARAN FENERBAHÇE BAŞKANI OLSUN"

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın Saran’la ilgili sorusuna yanıt veren İşçil, “Bana onu yakıştırdınız, ama ben yalnız geldim yalnız gidiyorum. Bir Fenerbahçeli olarak da takıma başkan olmasını isterim” ifadelerini kullandı.

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GÜZELLİK BAŞA BELA

Bade İşçil, geçtiğimiz gün Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Empati" programında da çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

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Oyuncu, bir dönem kız arkadaşlarının ‘güzelliği’ nedeniyle kendisini kıskandığını bu yüzden daha çok erkeklerle arkadaşlık yaptığını söylemişti.

KADINLAR BENİ DIŞLARDI

Kadınların kendisini bir ‘tehdit’ olarak gördüğünü belirten güzel oyuncu Bade İşçil, “Etraflarında olursam tehlike yaratabilirim diye görüşmelerine çağırmazlardı, dışlandığımı hissederdim. Güzellik işte burada sorundu” İfadelerini kullanmıştı.

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