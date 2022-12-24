Turhan Çömez ‘Sedat Peker’ için harekete geçti. BAE emirine mektup gönderdi

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, beraberinde 2 avukatla birlikte Londra'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçiliği'ne giderek Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan'a bir mektup bıraktı. Mektupta, Sedat Peker'e uygulanan dijital tecritin kaldırılması talep edildi.

Halktv’nin haberine göre; Çömez, "Şüphesiz Sedat Peker, tartışmalı bir kişilik olsa da bugün vereceği bilgiler, Türkiye'de var olan birçok yolsuzluk, hukuksuzluk ve hatta rezillik diyebileceğimiz şeyleri ortaya çıkartabilmek için önemli şeyler" diyerek, Peker'in konuşması için izin istedi.

Çömez, yanıtın olumlu olacağına inandığını söyleyerek, "Umarız Türkiye'de hukuk olması gerektiği gibi işler ve Sedat Peker eğer kendisi ile ilgili davalarda hesap vermesi gereken şeyler varsa verir ya da hukukun gereği neyse o yapılır ama sahip olduğu bilgileri, Türkiye ve Türk devleti alır kullanır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker, uzun bir süre BAE'de Youtube üzerinden videolar yayınlamış, o videolarda siyaset-mafya ilişkilerine ilişkin önemli iddialar ortaya atmıştı.

İddiaların hiçbiri yalanlanmazken, birçoğu bağımsız gazetecilerin araştırmaları ya da tanık ifadeleriyle doğrulanmıştı. Peker, video yayınlamaya geçen yaz son verse de Twitter mesajları ya da çevresindekilerin paylaşımlarıyla ifşalarına devam etti.

Bu süreçte Türkiye ve BAE istihbaratlarının görüşme halinde oldukları belirtilmiş ve iki ülke normalleşmesinde Peker'e mutlak tecrit uygulanmasının pazarlık unsurlarından biri olduğu öne sürülmüştü. Geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BAE'ye gitmiş, Peker ise sözkonusu ziyarette kendisinin iadesine ilişkin talebin ele alındığını söylemişti.