24 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Turhan Çömez ‘Sedat Peker’ için harekete geçti. BAE emirine mektup gönderdi

Turhan Çömez ‘Sedat Peker’ için harekete geçti. BAE emirine mektup gönderdi

İYİ Partili Turhan Çömez, Londra'daki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçiliği'ne gitti ve Sedat Peker'in konuşmasının Türkiye açısından neden önemli olduğunu izah eden bir mektup bıraktı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 04:42
Takip Et

BAE emirine mektup gönderdi. Turhan Çömez ‘Sedat Peker’ için harekete geçti

Turhan Çömez ‘Sedat Peker’ için harekete geçti. BAE emirine mektup gönderdi
+
Aa
-

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, beraberinde 2 avukatla birlikte Londra'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçiliği'ne giderek Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan'a bir mektup bıraktı. Mektupta, Sedat Peker'e uygulanan dijital tecritin kaldırılması talep edildi.

Halktv’nin haberine göre; Çömez, "Şüphesiz Sedat Peker, tartışmalı bir kişilik olsa da bugün vereceği bilgiler, Türkiye'de var olan birçok yolsuzluk, hukuksuzluk ve hatta rezillik diyebileceğimiz şeyleri ortaya çıkartabilmek için önemli şeyler" diyerek, Peker'in konuşması için izin istedi.

Çömez, yanıtın olumlu olacağına inandığını söyleyerek, "Umarız Türkiye'de hukuk olması gerektiği gibi işler ve Sedat Peker eğer kendisi ile ilgili davalarda hesap vermesi gereken şeyler varsa verir ya da hukukun gereği neyse o yapılır ama sahip olduğu bilgileri, Türkiye ve Türk devleti alır kullanır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker, uzun bir süre BAE'de Youtube üzerinden videolar yayınlamış, o videolarda siyaset-mafya ilişkilerine ilişkin önemli iddialar ortaya atmıştı.

İddiaların hiçbiri yalanlanmazken, birçoğu bağımsız gazetecilerin araştırmaları ya da tanık ifadeleriyle doğrulanmıştı. Peker, video yayınlamaya geçen yaz son verse de Twitter mesajları ya da çevresindekilerin paylaşımlarıyla ifşalarına devam etti.

Bu süreçte Türkiye ve BAE istihbaratlarının görüşme halinde oldukları belirtilmiş ve iki ülke normalleşmesinde Peker'e mutlak tecrit uygulanmasının pazarlık unsurlarından biri olduğu öne sürülmüştü. Geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BAE'ye gitmiş, Peker ise sözkonusu ziyarette kendisinin iadesine ilişkin talebin ele alındığını söylemişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekli maaşlarına yüzde kaç zam geliyor? Şimdi gözler emekli maaşlarında
1
﻿Emekli maaşlarına yüzde kaç zam geliyor? Şimdi gözler emekli maaşlarında
﻿Emekli maaşlarına yüzde kaç zam geliyor? Şimdi gözler emekli maaşlarında
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
2
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Rus milyarder Abramovich Türkiye'den dev kulübü satın alıyor
3
﻿Rus milyarder Abramovich Türkiye'den dev kulübü satın alıyor
﻿Rus milyarder Abramovich Türkiye'den dev kulübü satın alıyor
﻿Benzine zam
4
﻿Benzine zam
﻿Benzine zam
﻿Bankalar müşterilerini arayıp ahlak dışı istekte bulunuyor
5
﻿Bankalar müşterilerini arayıp ahlak dışı istekte bulunuyor
﻿Bankalar müşterilerini arayıp ahlak dışı istekte bulunuyor
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
6
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿İstanbul'da ambulansa yol vermeyen trafik magandasına ceza yağdı
7
﻿İstanbul'da ambulansa yol vermeyen trafik magandasına ceza yağdı
﻿İstanbul'da ambulansa yol vermeyen trafik magandasına ceza yağdı
﻿Yeni atama kararları Resmi Gazete'de
﻿Yeni atama kararları Resmi Gazete'de
﻿Yeni atama kararları Resmi Gazete'de
﻿Eğlence mekanından kovulunca dehşet saçtı: 1 ölü
﻿Eğlence mekanından kovulunca dehşet saçtı: 1 ölü
﻿Eğlence mekanından kovulunca dehşet saçtı: 1 ölü
﻿İstanbul’da ‘huzur’ uygulaması: 430 kişi gözaltına alındı
﻿İstanbul’da ‘huzur’ uygulaması: 430 kişi gözaltına alındı
﻿İstanbul’da ‘huzur’ uygulaması: 430 kişi gözaltına alındı
﻿Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.