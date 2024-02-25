BAE gri listeden çıkarıldı

Kaynak: Patronlardünyası
BAE gri listeden çıkarıldı
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), BAE'yi riskli kabul edilen ve yirmiden fazla ülkeden dahil olduğu "gri listeden" çıkardı.

Mali suçlarla mücadele etmek amacıyla ülkeleri gruplayan bir kurum olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), cuma günü BAE'yi riskli kabul edilen ve yirmiden fazla ülkeden oluşan "gri listeden" çıkardığını duyurdu.
Milyonerler, bankacılar ve hedge fonlar için bir çekim merkezi olan Körfez ülkesi, FATF'nin bankaların, değerli metal ve taşların yanı sıra gayrimenkulleri de içeren kara para aklama ve terör finansmanı riskini vurguladığı 2022'de yakından inceleme altına alınmıştı.
Ülke, Cumhurbaşkanı Mohamed bin Zayed el Nahyan'ın kardeşi olan Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan öncülüğünde kara para aklamayı önleme çalışmalarını destekleyerek listeden çıkmayı bir ilke haline getirmişti.

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