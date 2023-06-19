BAE ve Katar karşılıklı olarak büyükelçiliklerini yeniden açıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar, bugün karşılıklı olarak büyükelçiliklerini yeniden açma kararı aldı.

BAE ve Katar karşılıklı olarak büyükelçiliklerini yeniden açıyor

Konuya ilişkin açıklama, BAE Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Açıklamada, bugün itibarıyla BAE'nin Doha Büyükelçiliği'ni, Katar'ın da Abu Dabi Büyükelçiliği ile Dubai Konsolosluğu'nu yeniden açma kararı aldığı kaydedildi.

Söz konusu kararın "2021'in başında Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi sırasında varılan anlaşmadan hareketle ve her iki devletin ikili ilişkileri güçlendirmeye verdiği öneme binaen alındığı" ifade edilen açıklamada, bu adımın "iki kardeş halkın özlemlerini gerçekleştirmek için iki ülke liderlerinin iradesini somutlaştırmak üzere atıldığı" belirtildi.

KÖRFEZ KRİZİNİN ÇÖZÜLMESİYLE İLİŞKİLER YENİDEN BAŞLADI

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, 5 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde Ula Bildirisi'nin imzalanmasıyla çözüme kavuşmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı. (AA)

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