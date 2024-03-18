Bagaj üstünde ölümüne yolculuk

Şanlıurfa'da bir şahsın otomobilin bagaj kapağının üzerine oturdu, ölüme meydan okuyarak, yolculuk yaptı. Bu tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bu tehlikeli yolculuk, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Karakoyunlu Mahallesi İpekyol Caddesi üzerinde görüntülendi. Murat 124 marka otomobilin bagaj kapağına oturan bir kişi böyle yolculuk yaptı. İşte bu tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi. Şoförün ani bir fren yapması durumda,bagaj üstü yolculuk yapan şahısı ölümle burun buruna getirebilirdi. Şahısın rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. Bir süre sonra araç yan yola girerek, gözden kayboldu.