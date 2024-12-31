Bagajdan kaçak göçmen çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Osmaniye'de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilden 2'si bagajda 8 kaçak göçmen çıktı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Vatan Mahallesi ve çevresinde göçmen kaçakçılığını önlemek ve düzensiz göçmenleri yakalamak amacıyla çalışma yaptı.

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Bu kapsamda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, kimlik belgesi olmayan ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 8 kaçak göçmen yakalandı, 2'si bagajda gizlenmişti. Aynı noktada durdurulan minibüste ise 4 kaçak göçmen tespit edildi.

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Araç sürücüleri Ahmed F. ve Muhammed Ali F., göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Göçmen kaçakçılığına alet edilen araçlar otoparka çekildi. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanarak sınır dışı edildi.

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