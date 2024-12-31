Bagajdan kaçak göçmen çıktı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Vatan Mahallesi ve çevresinde göçmen kaçakçılığını önlemek ve düzensiz göçmenleri yakalamak amacıyla çalışma yaptı.

Bu kapsamda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, kimlik belgesi olmayan ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 8 kaçak göçmen yakalandı, 2'si bagajda gizlenmişti. Aynı noktada durdurulan minibüste ise 4 kaçak göçmen tespit edildi.

Araç sürücüleri Ahmed F. ve Muhammed Ali F., göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göçmen kaçakçılığına alet edilen araçlar otoparka çekildi. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanarak sınır dışı edildi.