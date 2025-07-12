Bağcılara salkım güvesi uyarısı

Kaynak: İHA
Bağcılara salkım güvesi uyarısı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ova ve yayla bağlarında yapılan teknik takipler sonucunda, salkım güvesinin üçüncü nesline karşı ilaçlama yapılması gerektiği bildirildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Bağcılarımızın dikkatine! Sarıgöl Merkez ve ova mahallelerinde salkım güvesinin 3. nesline karşı larva (kurt) ilaçlaması yapacak üreticilerimizin, 13-14-15 Temmuz tarihlerinde bağa ruhsatlı ilaçlarla ilaçlama yapmaları gerekmektedir.

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Ayrıca, unlubit zararlısına karşı mücadelenizi ihmal etmeyiniz. İlaçlarınızı reçete ile temin ediniz." denildi.

Üreticilerin, üzümde kalite ve verim kaybı yaşamamaları için belirtilen tarihlerde ilaçlama yapmaları istendi. Tarım Müdürlüğü ekipleri, zararlıya karşı bilinçli mücadele çağrısında bulundu.

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