Bağcılara salkım güvesi uyarısı

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Bağcılarımızın dikkatine! Sarıgöl Merkez ve ova mahallelerinde salkım güvesinin 3. nesline karşı larva (kurt) ilaçlaması yapacak üreticilerimizin, 13-14-15 Temmuz tarihlerinde bağa ruhsatlı ilaçlarla ilaçlama yapmaları gerekmektedir.

Ayrıca, unlubit zararlısına karşı mücadelenizi ihmal etmeyiniz. İlaçlarınızı reçete ile temin ediniz." denildi.

Üreticilerin, üzümde kalite ve verim kaybı yaşamamaları için belirtilen tarihlerde ilaçlama yapmaları istendi. Tarım Müdürlüğü ekipleri, zararlıya karşı bilinçli mücadele çağrısında bulundu.