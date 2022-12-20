20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bağcılar'da bir doktor görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi

Bağcılar'da bir doktor görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi

İstanbul Bağcılar'da görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedilen doktor, hastanede tedavi altına alındı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 22:21
Takip Et

Bağcılar'da bir doktor görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi

Bağcılar'da bir doktor görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
+
Aa
-

 

Alınan bilgiye göre, doktor Mahmut Doğan, çalıştığı Çınar Aile Sağlığı Merkezi'nde bir kişi tarafından darbedildi. Saldırganın yumruk ve tekmeleriyle yaralanan Doğan'a ilk müdahale buradaki sağlık ekiplerince yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, doktoru darbeden saldırgan Y.İ'yi gözaltına aldı. 'Yaralama' ve 'cinsel taciz' gibi birçok suçtan emniyette kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Y.İ'nin 'kasten yaralama' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - Hastanede tedavi altına alındı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Doğan, gazetecilere saldırı anını anlattı. Görev yaptığı aile sağlığı merkezinde saat 15.30 sıralarında hasta bakmayı tamamladığını kaydeden Doğan, hemşirelerin, odalarının yanındaki tuvalete sürekli girip çıkan birinden rahatsız olduklarını kendisine telefonla ilettiklerini aktardı. Doğan, şöyle devam etti: 'Tuvaletten çıkan vatandaşa, 'Kardeşim burası umumi tuvalet değil, cami tuvaleti de değil, sağlık kuruluşu. Bir saattir buradasınız, 4-5 seferdir tuvalete girip çıkıyorsunuz, insanları rahatsız etmeye hakkınız yok' dedim. Bana sözlü hakarette bulunup, tehdit edince sekreter hanıma polisi aramasını söyledim. Şahıs, kapıdan çıkarken dönerek gözüme yumruk attı. Yere düşünce başıma tekme atmaya başladı. Arkadaşlarım ayırmış. Beni acil odasına taşıdılar. Gözümle suratımın sağ tarafı çok acıyordu. Ambulans geldi, beni hastaneye getirdiler.' Saldırganın elinde muhtemelen kesici bir alet olduğunu, yanağında kesik oluştuğunu anlatan Doğan, yetkililerden şiddet olaylarını engelleyecek önlemlerin alınmasını istedi. Doğan, 'Televizyonda meslektaşlarımızın başına gelen hadiseleri izliyordum ama bugün de benim kapımı çaldı. Gerekli önlemler alınmazsa yarın başka bir meslektaşımın kapısını çalacak.' dedi.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
2
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
3
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
4
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
6
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Bir anda bastırdı! İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü
7
﻿Bir anda bastırdı! İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü
﻿Bir anda bastırdı! İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü
﻿Bağcılar'da bir doktor görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
﻿Bağcılar'da bir doktor görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
﻿Bağcılar'da bir doktor görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
﻿Siirt'te inşaatta göçük; 3 yaşındaki Furkan öldü, ablası ağır yaralandı
﻿Siirt'te inşaatta göçük; 3 yaşındaki Furkan öldü, ablası ağır yaralandı
﻿Siirt'te inşaatta göçük; 3 yaşındaki Furkan öldü, ablası ağır yaralandı
﻿Senegal Cumhurbaşkanı Sall Türkiye'ye geliyor
﻿Senegal Cumhurbaşkanı Sall Türkiye'ye geliyor
﻿Senegal Cumhurbaşkanı Sall Türkiye'ye geliyor
﻿İstanbul'da aile hekimine saldırı
﻿İstanbul'da aile hekimine saldırı
﻿İstanbul'da aile hekimine saldırı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.