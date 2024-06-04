Bağcılar'da çocuk istismarı davasında Metin Şenay'a 293 yıl 6 ay hapis

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Bağcılar'da çocuk istismarı davasında Metin Şenay'a 293 yıl 6 ay hapis

İstanbul Bağcılar'da 11 yaşındaki kız çocuğunu iş yerinde istismar eden 60 yaşındaki Metin Şenay, Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde çok sayıda çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandı.

Mahkeme, takdir indirimi uygulamadan Metin Şenay'a üst sınırdan 293 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme kararının açıklanmasının ardından Bakırköy Adliyesi önünde bir araya gelen kadın dernekleri ve avukatlar açıklama yaptı. "Çocuklar vatandır vatanına sahip çık" sloganı atılan açıklamada, Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, üst sınırdan verilen cezanın önemli olduğunu, ancak Türkiye'de çocuk adalet sisteminin kurulması gerektiğini vurguladı.

Özkan, "Çocuk adalet sistemini kurmalıyız, kurmak zorundayız. O zaman özel ekipler kurulur, davalar derinleşir. Benzeri istismarlara karışan diğer kişiler belirlenir" dedi. Özkan ayrıca bu davayla ilgili üst mahkemeye itiraz edeceklerini ve Metin Şenay'ın hard diskinin jandarma kriminali ve TÜBİTAK tarafından incelenmesini isteyeceklerini açıkladı.

Derneğin başkan yardımcısı Yücel Ceylan da TÜİK açıklamasına göre günde 32, ayda 10 bin çocuğun kaybolduğuna dikkati çekti. Kayıp çocuklardan bazılarının benzeri istismarlara uğramış olabileceğini savunan Ceylan, Metin Şenay'ın işyerinde bulunan hardiskin de çok önemli olduğunu belirtti. Ceylan, "Çok önemli bir davaydı... Bu harddiskin şifresinin kırılıp incelenmesi önemliydi. Karar nedeniyle mutluyuz ama eksiğiz. Soruşturmaların derinleşmesi gerekiyor. Aksi durumda bir günde kaybolan 32 çocuğumuzun hesabını nasıl vereceğiz?" diye sordu.

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