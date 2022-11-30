30 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Bağcılar'da Mahmutbey Caddesi trafiğe kapatıldı

Bağcılar'da Mahmutbey Caddesi trafiğe kapatıldı

İstanbul Bağcılar'daki Mahmutbey Caddesi, hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu trafiğe kapatıldı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 02:03
Takip Et

Bağcılar'da Mahmutbey Caddesi trafiğe kapatıldı

Bağcılar'da Mahmutbey Caddesi trafiğe kapatıldı
+
Aa
-

Mahmutbey Caddesi'nde, Sultangazi istikametine giden hafriyat kamyonu devrildi. Kamyondaki hafriyat yola dağılırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yeni bir kaza yaşanmaması için caddeyi trafiğe kapattı.

Devrilen kamyonu yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
1
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
2
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
3
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
4
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Kar uyarısı! Meteoroloji saat verdi
5
﻿Kar uyarısı! Meteoroloji saat verdi
﻿Kar uyarısı! Meteoroloji saat verdi
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
6
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Fahrettin Koca'dan Korona virüs vakalarıyla ilgili flaş açıklama
7
﻿Fahrettin Koca'dan Korona virüs vakalarıyla ilgili flaş açıklama
﻿Fahrettin Koca'dan Korona virüs vakalarıyla ilgili flaş açıklama
﻿Bağcılar'da Mahmutbey Caddesi trafiğe kapatıldı
﻿Bağcılar'da Mahmutbey Caddesi trafiğe kapatıldı
﻿Bağcılar'da Mahmutbey Caddesi trafiğe kapatıldı
﻿Şeker pancarı küspesi yüzünden canından oldu
﻿Şeker pancarı küspesi yüzünden canından oldu
﻿Şeker pancarı küspesi yüzünden canından oldu
﻿Antalya'da 3,3 büyüklüğünde deprem
﻿Antalya'da 3,3 büyüklüğünde deprem
﻿Antalya'da 3,3 büyüklüğünde deprem
﻿Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
﻿Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
﻿Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.