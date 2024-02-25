Bağcılar'da tekstil atölyesine uyuşturucu baskını: 2 gözaltı

Kaynak: İHA
Bağcılar'da tekstil atölyesine uyuşturucu baskını: 2 gözaltı
Bağcılar'da bir tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda, iki şüpheli gözaltına alınırken, atölyede çok sayıda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.Y.S. isimli şahsın Bağcılar'da sipariş aldığı adreslere uyuşturucu madde götürdüğünü tespit ederek takibe aldı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda Ö.Y.S.'nin bir tekstil atölyesine girdiği belirlendi. Tekstil atölyesinde yapılan incelemelerde, H.Ş.’nin sipariş aldığı uyuşturucu maddeleri paketlediği, Ö.Y.S.’nin ise paketlenen maddeleri motosiklet ile dağıttığı belirlendi.

ÇOK SAYIDA MALZEME VE PARA GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda 18 parça şeklinde 72 gram skunk maddesi, çok sayıda uyuşturucu paketlemede kullanılan vakumlu poşet, 1 adet hassas terazi, 2 adet telefon ve 3 bin 100 TL nakit para ele geçirildi.

H.Ş.’nin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan arandığı tespit edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevinde yollandı.

aw149007-01.jpg

aw149007-03.jpg

aw149007-02.jpg

Son Haberler
Skandal otomat bozulunca ortaya çıktı. Ekranda bu yazı çıkmasaydı her şey sır olarak kalacaktı Dünya
Skandal otomat bozulunca ortaya çıktı. Ekranda bu yazı çıkmasaydı her şey sır olarak kalacaktı
650 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi Yerel Haberler
650 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Taşıt kredisi hesaplama. 400 bin TL kredinin geri ödemesi ne kadar? Otomotiv
Taşıt kredisi hesaplama. 400 bin TL kredinin geri ödemesi ne kadar?
Sürdürülebilir bankacılık sistemleri için neobanklar önemli pozisyonda Ekonomi
Sürdürülebilir bankacılık sistemleri için neobanklar önemli pozisyonda
Chelsea mi Liverpool mu? İngiltere Lig Kupası'nı kim kazanacak? Spor
Chelsea mi Liverpool mu? İngiltere Lig Kupası'nı kim kazanacak?
Murat Kurum'dan yeni seçim şarkısı. 'Artık yüzün gülsün yeniden İstanbul' Gündem
Murat Kurum'dan yeni seçim şarkısı. 'Artık yüzün gülsün yeniden İstanbul'
Mahfi Hoca 'Biraz hesap öğrenin' diyerek azarladı Ekonomi
Mahfi Hoca 'Biraz hesap öğrenin' diyerek azarladı