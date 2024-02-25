Bağcılar'da tekstil atölyesine uyuşturucu baskını: 2 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.Y.S. isimli şahsın Bağcılar'da sipariş aldığı adreslere uyuşturucu madde götürdüğünü tespit ederek takibe aldı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda Ö.Y.S.'nin bir tekstil atölyesine girdiği belirlendi. Tekstil atölyesinde yapılan incelemelerde, H.Ş.’nin sipariş aldığı uyuşturucu maddeleri paketlediği, Ö.Y.S.’nin ise paketlenen maddeleri motosiklet ile dağıttığı belirlendi.

ÇOK SAYIDA MALZEME VE PARA GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda 18 parça şeklinde 72 gram skunk maddesi, çok sayıda uyuşturucu paketlemede kullanılan vakumlu poşet, 1 adet hassas terazi, 2 adet telefon ve 3 bin 100 TL nakit para ele geçirildi.

H.Ş.’nin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan arandığı tespit edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevinde yollandı.