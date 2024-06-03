Bağdat Caddesi'nde yarı çıplak yürüyen kadının akıbeti belli oldu

Model Melisa Aydınalp'in Kadıköy, Bağdat Caddesi'nde ip mayoyla "Memelere özgürlük" pankartı açarak yürüdüğü görüntüler, sosyal medyada uzun süre gündem yaratmıştı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Görüntülerin yayılmasından sonra Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili harekete geçerek Aydınalp'in gözaltına alınmasına karar verdi. Aydınalp serbest bırakıldıktan sonra eylemine kaldığı yerden devam etti.

BERAAT ETTİ

'Hayasızca Hareketlerde Bulunma' suçlamasıyla 1 yıldan 6 aya kadar hapsi istenen Aydınalp'in davasında karar verildi.

2000 doğumlu olan Melisa Aydınalp'ın yürüyüş esnasında mahrem bölgelerini kapattığı, alenen cinsel ilişkide bulunmadığı ve teşhircilik yaptığına dair delil olmadığı belirtildi. Aydınalp’ın beraatine karar verildi.