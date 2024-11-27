Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt, AKP iktidarının uyguladığı zamları sert ifadelerle eleştirdi

İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çarpıcı ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a ağır ifadelerle yüklenen Enginyurt, 2025’in zam yılı olduğunu vurgulayarak sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

MİLLETİ TAVUK GİBİ YOLUYOR

"Bu Ülkeyi en iyi AKP yönetiyor(!) Zam zam üstüne vuruyor. Milleti tavuk gibi yoluyor. 2025 yeni zamlar yılı. MTV, ehliyet, pasaport, IMEI kayıt ve yurt dışı çıkış harcına dev zam! Yaparsa AKP yapar. Yaparsa Erdoğan yapar. Sonra da döner Muhalefete sallar. Yönetemiyorsunuz."

Cemal Enginyurt’un bu paylaşımı sosyal medyada beğeni yağmurunu tutuldu.