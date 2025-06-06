Bağımsızlığın simgesi oldu! Hedef 12’den vurdu: Tarih yazdı

Kaynak: İHA

Milli seyir füzesi SOM, yerli turbojet motorla test atışında hedefi tam isabet vurdu. TÜBİTAK’ın geliştirdiği füze, dışa bağımlılığı azalttı, Milli Teknoloji Hamlesi’nde büyük başarı.

Milli seyir füzesi SOM, yerli turbojet motorla ile yapılan test atışında hedefi tam isabet vurdu.

Türkiye'nin havadan karaya ve satha atılabilen, yüksek hassasiyetli milli seyir füzesi Ailesi SOM (Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat), yerli turbojet motoru ile yapılan test atışında hedefi tam isabet vurdu.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve muadillerine göre üstün özelliklere sahip uzun menzilli seyir füzemizde yurt dışına bağımlılık en aza indirildi. SOM'un yerli motoru ve alt bileşenleri, Milli Teknoloji Hamlesi'nin yalnızca bir adımı değil, binlerce mühendis ve teknisyenimizin gece gündüz demeden döktüğü ter, bilim insanlarımızın bitmeyen tutkusu ve gençlerimizin sınır tanımayan hayalleri. Tam Bağımsız Türkiye yolunda emek veren tüm paydaşlarımızı kutluyorum. Gurur duyuyoruz, daha büyük zaferlere hazırız" dedi.

Son Haberler
İstanbul’dan Düzce’ye özel köprü
İstanbul’dan Düzce’ye özel köprü
Dövdüğü adamı kalp masajıyla kurtardı
Dövdüğü adamı kalp masajıyla kurtardı
Aksaray'da kaza: 1 ağır yaralı
Aksaray'da kaza: 1 ağır yaralı
Şırnak Valisi güvenlik güçleriyle bayramlaştı
Şırnak Valisi güvenlik güçleriyle bayramlaştı
Filenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'nde 2'de 2!
Filenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'nde 2'de 2!