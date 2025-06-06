Bağımsızlığın simgesi oldu! Hedef 12’den vurdu: Tarih yazdı

Milli seyir füzesi SOM, yerli turbojet motorla ile yapılan test atışında hedefi tam isabet vurdu.

Türkiye'nin havadan karaya ve satha atılabilen, yüksek hassasiyetli milli seyir füzesi Ailesi SOM (Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat), yerli turbojet motoru ile yapılan test atışında hedefi tam isabet vurdu.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve muadillerine göre üstün özelliklere sahip uzun menzilli seyir füzemizde yurt dışına bağımlılık en aza indirildi. SOM'un yerli motoru ve alt bileşenleri, Milli Teknoloji Hamlesi'nin yalnızca bir adımı değil, binlerce mühendis ve teknisyenimizin gece gündüz demeden döktüğü ter, bilim insanlarımızın bitmeyen tutkusu ve gençlerimizin sınır tanımayan hayalleri. Tam Bağımsız Türkiye yolunda emek veren tüm paydaşlarımızı kutluyorum. Gurur duyuyoruz, daha büyük zaferlere hazırız" dedi.