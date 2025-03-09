Bağırsağından paket paket uyuşturucu çıktı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bağırsağından paket paket uyuşturucu çıktı!

Artvin'de, jandarma ekiplerinin takip ettiği İran uyruklu F.R. (43), bağırsaklarında 350 gram metamfetamin taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İl jandarma ekipleri, takip ettikleri İran uyruklu şüpheliyi dün saat 02.00 sıralarında Çayağzı Mahallesi'nde durdurdu. Üzerinde yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan F.R., detaylı kontrol için hastaneye götürüldü. Artvin Devlet Hastanesi'nde tomografisi çekilen şüphelinin bağırsaklarında 10 paket halinde uyuşturucu madde taşıdığı belirlendi. Şüphelinin hayati tehlike oluşturabilecek şekilde sakladığı paketler, cerrahi müdahaleyle çıkarıldı. İncelemede paketlerin içinde toplam 350 gram metamfetamin olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bağırsağından paket paket uyuşturucu çıktı!

Bağırsağından paket paket uyuşturucu çıktı!

Bağırsağından paket paket uyuşturucu çıktı!

Bağırsağından paket paket uyuşturucu çıktı!

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