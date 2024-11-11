Bağırsak ameliyatı için gitti midesini çöpe attılar. Flaş iddia

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşayan İlker Ergün, 2022 senesinde özel bir hastanede bağırsak tıkanıklığı sebebiyle ameliyat oldu. Ergün, ameliyatta kendisine yapılan yanlış müdahale sonrası midesinin ve kalın bağırsağının bir metresini kaybettiğini iddia etti. 100 kilodan 52 kiloya kadar düşen Ergün, yaşadıklarını anlattı.

“MİDENİ ÇÖPE ATTIM”

OdaTV'de yer alan habere göre, şikayetçi olduğunu ifade eden Ergün, "19 Şubat 2022'de bağırsak tıkanıklığı şikayetiyle Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastaneye yattım. Ameliyattan sonra kaçak olduğu belirtilerek tekrar ameliyat ettiler. Ameliyat sonrası batın bölgeme tekrar açık ameliyat yapıldı, midemin tamamının ve kalın bağırsağımın da 1 metre alındığı ifade edildi. Operasyonu yapan doktora 'Midem nerede' diye sorduğumda 'Çöpe attım, öyle olması gerekiyordu'” dediğini belirtti.

"ORGANLARIMIN SATILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Organlarının satıldığını düşündüğünü ifade eden Ergün, "Adli Tıp Kurumu'na teslim edilmesi gereken organ nasıl çöpe atılabilir? Organlarımın nakledildiğini veya satıldığını düşünüyorum. Verilen bir raporla taburcu edildim. Taburcudan 6-7 gün sonra sol tarafımda ağrı nedeniyle farklı bir özel hastaneye gittiğimde, ilk ameliyatı gerçekleştiren doktorun, ince bağırsağımı yemek borusuna bağladığını, oradaki kaçağın da akciğerime dolduğunu ve yine ameliyat olmam gerektiğini öğrendim" dedi.

"RAPOR SAHTE"

Ameliyatın ardından verilen raporun sahte olduğunu belirten Ergün, "Ameliyata girerken midemin alındığını söylediğimde ise, raporun SGK sisteminde böyle bir durum görünmediğini, yalnızca bağırsak tıkanıklığı yazdığını söylediler" ifadelerini kullandı.

Yapılan tomografi çekimlerinde midesinin ve kalın bağırsağının 1 metreden fazlasının alındığını gören Ergün, "Ameliyatımı gerçekleştiren ilk doktor, açık ameliyat esnasında batınımı dikerken kalın bağırsağımı da dikerek parçaladı. Çok uzun süredir tedavi görüyorum, hala iyileşemedim. 2 yılda 14 ameliyata girdim. Enfeksiyon da kaptım. Hastane hem benden hem SGK’dan para tahsis etmiş. Ayrıca SGK sisteminde hala midem var görünüyor, çünkü rapor sahte” ifadelerini kullandı.

"SİSTEMDE MİDEM VAR GÖRÜNÜYOR"

SGK sistemine midesinin ve bağırsağının kesildiğine dair bilgi girişi yapılmaması nedeniyle tedavi olamadığını belirten Ergün şunları da kaydetti:

"Verdikleri hiçbir evrak doğru değil. Savcılığa da şikayette bulunduk ama hala ifadeleri alınmadı. Şu anda Adli Tıp'tan rapor bekliyoruz. Hastane özür bile dilemedi. Şu anda öyle bir durum var ki sahte rapor verildiği için SGK sisteminde mide ve bağırsağım var gözüküyor. Hiçbir devlet hastanesi hasta olarak beni kabul etmiyor, tedavi olamıyorum. Elimde midemin ve bağırsağımın olmadığına dair raporu uzattığımda 'Bu sistemde yok, işlem yapamayız' diyorlar. Bu yüzden de özel hastanelerde hizmet almak durumunda kalıyorum. Bu süreçte şu ana kadar resmi faturalı 30 milyona yakın harcama yapmak durumunda kaldım"

"AMELİYATHANEYE DÜRÜM SÖYLENDİ"

Ergün yaşananların ardından savcılığa hastane hakkında şikayette bulundu. Savcılıktan İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazılan yazıda ise, "Ameliyathaneye dışarıdan dürüm söylenmiş ve kurye cerrahi operasyonun yapıldığı ameliyathaneye kadar girmiştir" ifadelerine yer verildi.