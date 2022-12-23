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Bağırsaklar nasıl temizlenir? Bağırsakları temizleyen reçete var mı?

Bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için sindirim sisteminin temizlenmesi gerekmektedir. Uzmanlar bağışıklık sistemi temizlenmesi için bazı detoks reçete önerilerinde bulunuyor. Peki, Bağırsaklar nasıl temizlenir? Bağırsakları temizleyen reçete var mı?

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 10:53
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Bağırsaklar nasıl temizlenir? Bağırsakları temizleyen detoks hangisi?

Bağırsaklar nasıl temizlenir? Bağırsakları temizleyen reçete var mı?
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Bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için bağırsaklara büyük iş düşüyor. Uzmanlar bağırsakları temizlemek için bazı detoks reçete önerilerinde bulunuyor. Peki, Bağırsaklar nasıl temizlenir? Bağırsakları temizleyen reçete var mı?

Bağışıklık sistemin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi, sindirim sisteminin (kolonun) temizlenmesi oldukça önemlidir. Bağırsaklardaki toksinleri istenmeyen toksinlerden sadece 1 günde temizleyebileceksiniz. İşte sindirim sisteminin en son durağı olan kolonları bir günde temizleyecek öneri detoks reçetesi:

ÖNERİ DETOKS MALZEMELERİ

- 1/2 su bardağı ılık içme suyu (Diğer malzemelerin mideye zarar vermesinin önüne geçmek ve toksinlerin daha hızlı bir şekilde vücuttan uzaklaşmasına yardım edip bağırsakları rahatlatmak için)

- 1/2 su bardağı doğal elma suyu (Bağırsakları temizlemede ve kan şekerini dengelemede yardımcı olduğu için)

- 1 yemek kaşığı taze zencefil suyu (Toksinlerin vücuttan atılmasını, sindirim sistemimizin düzenli çalışmasını ve şişkinliğin azalmasını sağladığı için)

- 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu (İçindeki C vitamini güçlü antioksidan özelliği gösterir)

- 1/2 çay kaşığı deniz tuzu (Zararlı maddelerin vücuttan çok daha rahat atılmasına yardımcı olduğu için)

BAĞIRSAK DETOKSU NASIL YAPILIR?

Dilediğiniz renkte taze ve olabildiğince doğal bir elma ve küçük bir miktar taze zencefilin suyunu sıkın. (Bunun için kullanabileceğiniz en ideal araç katı meyve sıkacağı olacaktır.) Ardından bir limonu taze taze sıkarak 2 yemek kaşığı limon suyu çıkarın. Malzemelerinizi ölçüp hazırladıktan sonra hepsini temiz bir bardağın içinde güzelce karıştırın ve işte bu kadar!

BU KARIŞIMI TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bağırsakları temizleyen ve kabızlıktan kurtaran bu karışım, vücudunuzda bir detoks etkisi yaratacağından 2 günden fazla tüketmemeli, 2 gün boyunca uyguluyorsanız 2 gün boyunca da ara vermelisiniz. Gün içinde nasıl kullanacağınıza gelirsek, sabahları aç karnına, ağız temizliğinizi yaptıktan sonra afiyetle içebilirsiniz. Ardından öğle yemeği sırasında ve/veya sonrasında bir süre ara vererek 2 bardak daha içmelisiniz, ara öğün olarak akşamüstü yeniden 1 bardak içebileceğiniz bu karışımı akşam saat 18.00-19.00 gibi son kez içerek günü tamamlamalısınız.

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Bu Halk sana ne yaptı
23.12.2022 11:00
Diyanet işleri başkanı, sana niye inanayım. İnancın ne olduğunu sen biliyormusun  
 
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