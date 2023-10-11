Bağırsaklarından uyuşturucu fışkıran üç İranlı kadın tutuklandı

Rize Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu 3 kadının Rize'ye uyuşturucu madde getireceğini tespit etti.

Yaklaşık 500 kilometre boyunca ekipler tarafından izlenen P.E, R.P. ve M.G'nin içinde bulunduğu araç, Karadeniz Sahil Yolu Rize geçişinde durdurularak arama yapıldı.

Zanlıların iç çamaşırlarına saklanmış 9 kapsül şeklinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Beden muayenesi için hastaneye götürülen şüphelilerin bağırsaklarında da 868 gram uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan P.E, R.P. ve M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.