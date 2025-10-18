Bilimsel araştırmalar, bağışıklık sistemi için geleneksel C vitaminini geride bırakan iki süper besini işaret etti.

Grip, soğuk algınlığı ve diğer viral enfeksiyonlarla mücadelede yıllardır akla ilk gelen çözüm olan C vitamininin tahtı sallanıyor.

Son dönemde yapılan bilimsel çalışmalar ve önde gelen yabancı uzmanların görüşleri, bağışıklık sistemini sarıp sarmalayacak asıl gücün D Vitamini ve Çinko'da olduğunu ortaya koydu. Bu iki temel besin, özellikle solunum yolu enfeksiyonlarına karşı vücudun savunma mekanizmasını kökten güçlendirdi.

BİLİMSEL VERİLER DESTEĞİ AÇIKLADI

Uluslararası saygın bilim dergilerinde yayınlanan araştırmalar, D Vitamini (VD) ve Çinko'nun (Zn) antiviral, anti-inflamatuar ve immünomodülatör (bağışıklık düzenleyici) özelliklerinin bulunduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, bu iki besin güç merkezinin, hem doğuştan gelen hem de adaptif bağışıklık için hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

Özellikle viral enfeksiyonlar bağlamında, bu mikro besinlerdeki eksikliklerin bağışıklık tepkilerini bozarak enfeksiyonlara ve hastalığın şiddetli seyretmesine karşı duyarlılığı artırdığı gözlemlendi. Bu bulgular, yeterli düzeyde D Vitamini ve Çinko alımının, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için vaat eden bir strateji olarak öne çıktığını vurguladı.

DR. FAUCİ'DEN KRİTİK TAVSİYE

ABD’nin önde gelen immünologlarından ve Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün eski direktörü Dr. Anthony S. Fauci, bu konuda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Dr. Fauci, D vitamini eksikliğinin, enfeksiyonlara karşı hassasiyet üzerinde etkisi olduğunu belirtti ve kendisinin de D vitamini takviyesi aldığını, başkalarına da tavsiye etmekten çekinmediğini dile getirdi.

Dr. Fauci ayrıca, Çinko takviyesinin de C vitamini ile birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarını önlemede yardımcı olabileceğini ifade etti. Bu açıklamalar, bilim dünyasının ve kamu sağlığı otoritelerinin, geleneksel bağışıklık güçlendirici algısının ötesine geçtiğini net bir şekilde gösterdi.

AVRUPALI UZMANLAR TEYİT ETTİ

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) gibi kurumlar da D vitamininin bağışıklık sistemi üzerindeki düzenleyici rolünü teyit etti. Uzmanlar, D vitamininin her yaştan bireyde bağışıklık sisteminin normal işlevine katkıda bulunduğunu kabul ettiğini belirtti.

Amerika'daki Mayo Clinic ve diğer uluslararası sağlık kuruluşları da, D vitamininin bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, bu vitaminin bağışıklık hücrelerinin fonksiyonlarını desteklediğini ve hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan görevi gördüğünü vurguladı.

Bilim dünyası ve yabancı uzmanlar, enfeksiyonlara karşı savunmayı güçlendirmede Çinko ve D vitamininin güçlü ve sinerjik etkisine işaret etti.

Yeterli ve düzenli alımın sağlanmasının, bireylerin genel sağlık ve bağışıklık direncini artırmada kritik bir rol üstlendiği kaydedildi.