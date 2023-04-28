Bağışıklığı güçlendiren 5 bitki çayı

Birçok hastalıkla mücadelede önemli olan bağışıklık sisteminin güçlendiren 5 bitki çayı dikkat çekti.

Bağışıklığı güçlendiren 5 bitki çayı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Özellikle de Birçok hastalıkla mücadelede önemli olan bağışıklık sisteminin güçlü olması da oldukça önem taşıyor.

Bu süreçte bağışıklık sistemini güçlendirmek için önerilen 5 bitki çayı dikkat çekti.

İŞTE O 5 BİTKİ ÇAYI…

- Zencefil çayı

Zencefil eski çağlardan günümüze çok sık tüketilen bir besin. Vücudu sıcak tutar ve organlarda, özellikle akciğer ve sinüslerde toksin birikimine engel olur. Lenf sisteminin temizlenmesine de yardımcı olarak enfeksiyon riskinin artmasını engeller. Öksürüğe, boğaz yanması, mide bulantısı ve gribal enfeksiyona faydalı olan zencefil çayı, bağışıklık sistemini güçlendirmede iyi bir alternatif.

- Yeşil çay

Antioksidan deposu yeşil çay, içeriğindeki polifenol bileşikler sayesinde vücut direncini artırır ve kanserden korur. En yüksek faydayı sağlayabilmek için yeşil çayı 2-3 dakikadan fazla demlemeyin. Kafein içeriği fazla olduğundan dolayı günlük 2 fincandan fazla tüketmeyin. Kalp damar hastalığınız varsa yeşil çayı içmeden doktorunuza mutlaka danışın.

- Ada çayı

Kuru öksürüğü hafifleten ve soğuk algınlığından koruyan ada çayı, zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlayarak enfeksiyon riskini azaltır, karaciğeri temizler. Üstelik ada çayı gargarası boğaz iltihaplanmasına da iyi gelir. Fakat hamile ve emziren kadınların yan etkilerinden dolayı tüketmemesi gerekir. Ada çayının normalde de sürekli olarak 2 haftadan fazla tüketiminden kaçınılmalı.

- Kuşburnu çayı

İçerisindeki yüksek C vitamini sayesinde doğal bir antioksidan olan kuşburnu çayı, bağışıklık sistemini güçlendirir. Günde 2 fincan tüketilebilen kuşburnu çayı, gribal enfeksiyonlardan korunmak için iyi bir alternatiftir.

- Ihlamur çayı

Kışın sık sık rastlanan viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında gelişigüzel antibiyotik kullanmak son derece sakıncalı. Bu hataya yapmak yerine bol bol ıhlamur için, ıhlamurun çiçek kısmını kullanın. Ancak aynı ıhlamuru gün boyu birkaç kez ısıtıp, üzerine su döküp kullanmak yerine her defasında yeni baştan demlemeye dikkat edin. Ihlamuru kesinlikle kaynatmayın.

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