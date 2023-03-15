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Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendirmenin sırları neler?

Bağışıklık sistemi vücudu bakteri, virüs gibi faktörlere karşı koruyan ve iyileşme sürecini sağlayan sistemdir. Uzmanlar bağışıklık sisteminin çeşitli gıdalarla güçlendirmenin mümkün olduğunu söylüyor. Peki, bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendirmenin sırları neler?

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 11:45
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Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendirmenin sırları neler?

Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendirmenin sırları neler?
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Bağışıklık sistemimizi zayıflatan pek çok faktör olduğu gibi bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler yer almaktadır. Uzmanlar bağışıklık sistemini güçlendirecek ürünlerin tüketilmesini tavsiye ediyor. Peki, bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendirmenin sırları neler?

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NEDİR?

Bağışıklık sistemimiz her türlü bakteri, virüs gibi hastalık yapıcı faktöre karşı vücudumuzu koruyan ve iyileşme sürecini sağlayan sistemdir. Dışarıdan gelen tehditler ilk olarak bu savunma sistemiyle karşılaşır. İlk aşamayı geçmeyi başaran tehditler, sonrasında vücudumuzu hasta edebilir. Ancak savunma sistemimiz ne kadar güçlüyse biz de hastalıklara karşı o kadar dirençli oluruz.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATAN ŞEYLER NELER?

Sık antibiyotik kullanımı, depresif ruh hali ve kronik yüksek stres ise bağışıklık sistemini zayıflatarak daha sık hastalanmamıza sebep oluyor.

Bağışıklık sistemimizin güçlü olması genetik yapımıza bağlı olduğu gibi yaşam şeklimizle de yakından ilişkilidir. Beslenme düzenimizde antioksidan içeriği zengin besinlere yer vermek, gün içinde hareketli yaşam tarzını benimsemek, düzenli egzersiz yapmak, yeterli süre uyumak güçlü bir bağışıklık sistemi için mutlaka gerekli olan başlıca koşullar arasındadır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NASIL GÜÇLENDİRİLİR?

Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için destek olabilecek bazı takviyeler mevcut. Bunlardan öne çıkanları glutatyon, selenyum, vitamin B2 ve B6 olarak sayabiliriz.

Glutatyon vücudumuzun master antioksidanı olarak bilinir. Hücreleri ve organları zararlı toksinlerden ve oksidatif hasardan korur. E ve C vitamini gibi antioksidanların da vücutta tekrar tekrar kullanılmasını sağlar. Bu özellikleri ile bağışıklık sistemimizin olası tehditlere karşı daha güçlü yanıtlar vermesini sağlar. Enfeksiyonlara karşı daha korunaklı ve dayanıklı olmamızı sağlar. Aynı zamanda karaciğerin toksin atma süreçlerini de destekleyerek detoksifikasyon işlemlerinin devam etmesini sağlar. Vücudun toksin yükünün az olması ise kış aylarında daha sık karşılaşılan viral enfeksiyonlara karşı bizleri daha dirençli kılar.

Selenyumun güçlü bir antioksidan etkisi bulunur. Glutatyonun vücudumuzda işlevini gerçekleştirebilmesi için olmazsa olmazdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Vitamin B2 yani riboflavin kullanılan glutatyonun geri dönüşümünü sağlayarak yeniden işler hale getirir. Önemli bir antioksidan ve anti inflamatuardır.

Vitamin B6 eksikliği bağışıklığın zayıf olmasıyla ilişkilendirilmiştir. Bağışıklığımızı desteklemek için kritik öneme sahiptir.

Molibden ve pqq vücudumuzda enerji üretiminde kullanılan enzimlerin çalışması için gereklidir. Kofaktör denilen bir nevi aracı olarak tanımlayabileceğimiz kofaktör görevleri ile enerji üretimini desteklerler. Böylece yakıt olarak kullanması için yeterli enerji sunulmasını sağlayarak bağışıklık sistemimizin daha güçlü olmasını sağlar. Molibden ve pqq aynı zamanda glutatyon metabolizmasını destekleyerek bağışıklık sistemi üzerine olumlu etkiler sağlar

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