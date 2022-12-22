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Siparişlere yetişilemiyor. Hastalıksavar besin tam bir şifa deposu

Bağışıklık sistemini güçlendirici ve vücut direnci artırıcı özelliği olan şalgam gribe iyi geldiği için son günlerde artan grip vakalarından dolayı Adana’dan 81 ile günlük ortalama 4,5 ton sipariş gönderildiği ifade edildi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 14:43
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Bağışıklık sistemini güçlendirici ve vücut direnci artırıcı özelliği olan şalgamın faydaları

Siparişlere yetişilemiyor. Hastalıksavar besin tam bir şifa deposu
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İHA’nın haberine göre; Yüzyıllardır Anadolu'da yemeklerin, özellikle de etlerin yanında hazmettirici olarak tüketilen şalgam suyunun vücut direncini arttırarak hastalıklara karşı koruyucu ve iyileştirici özelliği olduğunu vurgulayan Adanalı şalgamcı Ahmet Emek, içeriğindeki A-B-C grubu vitaminlerle kalp-damar hastalıklarının yanında boğaz iltihabına da iyi geldiğini dile getirdi.

Son günlerde Türkiye genelinde grip vakalarının artması ve bir türlü de geçmemesinden dolayı hastanelere akın eden vatandaşlar doktorların yanı sıra doğal çözümlere de yöneliyor. Bu nedenle uzmanların gribe iyi geldiği, vücut direncini artırdığı ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylediği şalgam suyuna olan rağbet arttı. Türkiye'nin her yerinden taleplere yetişmeye çalışan şalgamcılar da yoğun mesai harcıyor.

Şalgam suyunun faydalarının saymakla bitmediğini belirten Emek, “Soğuk algınlığının ilerleyip boğaza hatta ciğerlere indiği durumlarda en iyi bitkisel çözüm, göğsü yumuşatıp, akciğer ve bronşları temizleyen şalgam suyudur. Bu nedenle son günlerde şalgam suyu siparişlerinde büyük artış oldu. Yazın günlük ancak 1 ton satılan şalgam suyu şimdilerde 4-4.5 ton kadar satılır oldu” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 81 iline kargo ile şalgam suyu gönderdiklerini dile getiren Emek, “Soğuk kış günlerinde özellikle çocukların bağışıklık sistemini güçlendiren şalgam suyu tam bir doğal şifa. Grip olup şalgam içen ve rahatlayan vatandaşların iyi geldiğini söylemesi üzerine 81 ilden sipariş alıyoruz” diye konuştu.

Şalgam içen vatandaşlarda hasta olmamak için ya da grip olduklarında hastalığı daha hafif atlatmak için şalgam içtiklerini dile getirdi.

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