Bağışıklık sisteminin sessiz düşmanları! Çocukları tehdit ediyor

Çocukluk çağında sıkça rastlanan bademcik ve geniz eti hastalıkları, hem solunum hem de bağışıklık sistemi üzerinde ciddi tehditler oluşturdu.

Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanları, bu sorunların erken teşhis ve doğru tedaviyle kontrol altına alınmasının, çocukların sağlığı ve gelişimi için hayati önem taşıdığını belirtti.

Son bilimsel araştırmalar, bu hastalıkların sadece boğaz ağrısı ya da horlama gibi belirtilerle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda uyku apnesi, işitme kaybı ve hatta kalp hastalıkları gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini ortaya koydu.

BADEMCİK VE GENİZ ETİ: BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN SESSİZ DÜŞMANLARI

Bademcikler ve geniz eti, boğaz bölgesinde yer alan lenfoid dokular olarak bağışıklık sisteminin önemli birer parçası.

Uzmanlar, bademciklerin ve geniz etinin vücudun mikroplarla mücadelede ilk savunma hattını oluşturduğunu belirtti. Ancak, sık tekrarlayan enfeksiyonlar bu dokuların işlevini bozarak birer enfeksiyon kaynağına dönüşmelerine neden olabiliyor. Özellikle A grubu beta hemolitik streptokok gibi bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar, çocuklarda kronik bademcik iltihabına yol açabilir. Bu durum, kalp kapakçıklarına ve böbreklere zarar verebilecek komplikasyonları tetikleyebilir.

İngiltere’de yapılan bir meta-analiz çalışması, bademcik ve geniz eti ameliyatlarının bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini inceledi.

Londra Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sean Byars’ın liderlik ettiği araştırma, bademcik ve geniz eti alınan çocuklarda uzun vadede irritabl bağırsak sendromu, otoimmün hastalıklar ve solunum yolu problemleri gibi sağlık sorunlarının riskinin artabileceğini öne sürdü. Ancak, çalışma bu risklerin her çocukta görülmediğini ve cerrahi kararların dikkatle alınması gerektiğini vurguladı.

BELİRTİLER VE CİDDİ SONUÇLAR

Bademcik ve geniz eti büyümeleri, çocuklarda burun tıkanıklığı, horlama, ağızdan nefes alma, uyku apnesi ve işitme kaybı gibi belirtilerle kendini gösterdi.

Uzmanlar, geniz eti büyümesinin orta kulakta sıvı birikimine ve işitme kaybına yol açabileceğini ifade ederek, “Bu durum, çocukların konuşma gelişimini ve okul başarısını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, uyku apnesinin büyüme ve gelişme geriliğine neden olduğu biliniyor” dedi.

Amerikan Pediatri Akademisi’nin raporuna göre, geniz eti büyümesi tedavi edilmediğinde çene ve yüz kemiklerinde gelişim bozukluklarına yol açabildi. Ayrıca, sık bademcik iltihabı geçiren çocuklarda romatizmal ateş riski artıyor, bu da kalp kapakçıklarında kalıcı hasarlara neden olabildi.

CERRAHİ MÜDAHALE: NE ZAMAN GEREKLİ?

Bademcik ve geniz eti sorunlarının tedavisi, hastalığın şiddetine ve sıklığına bağlı olarak ilaçla veya cerrahi yöntemlerle yapıldı.

Uzmanlar, viral enfeksiyonlarda semptomatik tedavinin yeterli olabileceğini, ancak bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımının şart olduğunu belirterek, “Eğer bir çocuk son bir yıl içinde 4-5 kez ateşli bademcik enfeksiyonu geçirdiyse veya bademcikler solunum yolunu tıkayacak kadar büyükse, tonsillektomi (bademcik ameliyatı) veya adenoidektomi (geniz eti ameliyatı) önerilir” dedi.

Son yıllarda geliştirilen plazma teknolojisi, bu ameliyatlarda devrim oluşturdu.