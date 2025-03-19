Bahar alerjilerine karşı 5 öneri! Göz sağlığınız tehlikede olabilir

ABD Mayo Clinic Göz Hastalıkları Bölümü’nden Dr. Jerry Shields, bahar aylarındaki göz alerjilerinin ciddiye alınması gerektiğini şu sözlerle vurguladı:

"Polenlerin artmasıyla tetiklenen alerjik konjonktivit, gözde sürekli kaşıntı ve tahrişe neden olur. Bu durum, korneada ciddi hasarlara yol açabilir ve tedavi edilmezse kalıcı görme kaybına neden olabilir."

King’s College London Oftalmoloji Uzmanı Prof. Dr. Susan Lightman ise özellikle kontakt lens kullanan bireyleri uyararak şunları ekledi:

"Göz alerjileri sırasında kontakt lens kullanımı, gözdeki tahrişi daha da artırabilir. Alerjik tepkiler sonucu göz yüzeyinde oluşan hassasiyet, enfeksiyon riskini artırır ve görme kaybına zemin hazırlar."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: GÖZ ALERJİLERİ VE GÖRME KAYBI RİSKİ

Journal of Allergy and Clinical Immunology'de yayımlanan bir çalışma, bahar aylarında alerjenlerin yoğunlaştığı dönemlerde göz alerjilerinin sıklıkla teşhis edilmediğini ve tedavi eksikliğinin ciddi kornea hasarlarına neden olabileceğini göstermekte.

Ophthalmology Journal'da yer alan bir başka araştırma, göz alerjisi yaşayan bireylerde kornea inflamasyonunun ilerlemesi durumunda keratokonus gibi görme kaybına yol açabilecek hastalıkların daha sık görüldüğünü vurgulamakta.

British Journal of Ophthalmology 'da yayımlanan bir çalışma ise, alerjik konjonktivitin, özellikle tedavi edilmeyen durumlarda, göz yüzeyinde skar oluşumuna neden olarak görme yetisini kalıcı olarak etkileyebileceğini belirtmekte.

BAHAR ALERJİLERİ SIRASINDA GÖZ SAĞLIĞINI KORUMA YOLLARI

1. Alerjenlerden Korunma: Bahar aylarında polen yoğunluğu yüksek olan saatlerde açık havada kalmaktan kaçının ve güneş gözlüğü takarak gözlerinizi koruyun.

2. Damlalar Kullanın: Göz alerjileri için antihistaminik damlalar kullanmak, semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Ancak doktor tavsiyesiyle hareket edilmelidir.

3. Gözlerinizi Kaşımaktan Kaçının: Kaşıma, göz yüzeyini daha fazla tahriş ederek hasarı artırabilir. Bu nedenle gözlerde rahatsızlık hissi oluştuğunda steril bir mendille nazikçe temizleyin.

4. Kontakt Lens Kullanımına Dikkat: Alerji dönemlerinde mümkünse lens kullanımını sınırlayın veya günlük lenslere geçiş yapın.

5. Düzenli Kontroller: Gözlerde alerji belirtileri hissedildiğinde bir göz doktoruna başvurarak erken müdahale sağlanmalıdır.

GÖZ SAĞLIĞINIZI BAHAR AYLARINDA DA KORUYUN

Göz alerjileri, genellikle hafife alınan bir sorun olsa da bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu rahatsızlığın uzun vadeli sonuçlar doğurabileceğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle bahar aylarında alerjenlerin yoğun olduğu dönemlerde alınacak küçük önlemler, göz sağlığınızın korunmasında kritik bir rol oynayabilir.

Gözlerinize gereken özeni göstermek, gelecekteki görme yetinizi korumanız için önemli.