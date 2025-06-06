Bahar Candan ''Ablam ölüyor' diyerek yardım istedi

Cezaevi sürecinde bunalıma girerek 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, bugün fenalaşarak yoğun bakıma alındı. Ablasının ölümle pençeleştiğini söyleyen Bahar Candan ise sosyal medyada isyan etti.

Kamuoyunda “Candan Kardeşler” olarak tanınan Nihal ve Bahar Candan, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Yaklaşık 6 ay cezaevinde kalan Nihal Candan, “Anoreksiya Nervoza” hastalığına yakalanarak korkutucu boyutta zayıflamıştı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verilen Nihal Candan fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı. Nihal Candan’ın hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

Ablasının yaşam savaşı verdiğini belirten Bahar Candan ise sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulunarak “Ablam ölüyor” ifadelerini kullandı.