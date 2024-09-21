Bahar Candan tahliye olur olmaz ilk açıklamasını yaptı: Ne kadar dejenereleşmiş olabilirim ki?

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçundan tutuklu 10 aydır cezaevinde bulunan ve hakkında 44 yıla kadar hapis cezası istenen Bahar Candan tahliye edildi.

Bahar Candan tahliye edildi

Marmara Cezaevi’nden tahliye olan Bahar Candan, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"ZATEN BİZ HEP AVUKATIZ, AYNI OKULDANIZ"

Tahliye olan Bahar Candan "En önemli önceliğim cezaevinde derslerime çalıştım. Çok uzun zamandır hiç okula gitmiyordum. Onu düşümdüm biraz. Ailemi çok özledim. Erkek arkadaşımı çok özledim, aşırı bir özlem var. Bayağı kilo aldım çok çirkinim şu an o yüzden fazla uzatmak istemiyorum. Zaten biz arkadaşız avukatız, hepimiz aynı okuldanız. Ailecek hukukla ilgileniyoruz biliyorsunuzdur, babam hukukçu bir insan. Ablam da keza aynı şekilde. Anneannem psikolog." dedi.

Candan kardeşlerin davasında ara karar çıktı. Asayım mı ben kendimi ne yapayım?

"NE KADAR DEJENERELESMİŞ OLABİLİRİM Kİ?"

Son yıllardaki paylaşımlarının akıl dışı olduğun belirten Bahar Candan "Yani biraz dejenere olsam da son yıllarda biraz sosyal medyada çok akıl dışı paylaşımlarda bulunsam da yani ne kadar dejenereleşmiş olabilirim ki, böyle bir aileden geliyorum. Özüme döndüm diyebilirim. 10 aylık çok iyi bir şeydi benim için. Ailemin bana öğrettiklerini hatırlamaktı, onlara kavuşacağım için çok mutluyum’’ diye konuştu.