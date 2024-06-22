Bahar Candan’ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı. Ablası Nihal Candan paylaştı

Moda programıyla ünlenen Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler 2023 Kasım ayında tutuklanmışlardı.

Candan kardeşler hakkında dolandırıcılık çetesine üye olduğu iddiasıyla tutuklama kararı çıkmıştı.

Lüks yaşamlarıyla bilinen Candan Kardeşlerden Nihal Candan yemek yemediği için hayatı tehlikeye girmiş ve tahliye olmuştu. Bu kez Bahar Candan’ın da cezaevinde olmadığı anlaşıldı.

“AZ KALDI AİLENE KAVUŞACAKSIN”

Ablası Nihal Candan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kardeşini kaldığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ziyaret etti.

Candan bir sonraki paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

Burası senin evin değil bir tanem. Az kaldı evine, ailene kavuşacaksın. Canım kardeşim, güçlü kardeşim. Dayanmak zorundayız ikimizde…

KENDİNE ZARAR VERDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Bahar Candan’ın ise Silivri'de kaldığı cezaevinde kendini yaralayarak zarar verdiği iddia edilmişti. Hastaneye kaldırıldığı belirtilen Candan’ın tekrar cezaevine götürülüp götürülmediği ise netleşmemişti ve nerede olduğu bilinmiyordu.

TAHLİYE OLMUŞTU

Nihal Candan cezaevinde 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalığa yakalandı.'Yemek yememe hastalığı' olarak da bilinen bu rahatsızlık nedeniyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, geçtiğimiz haftalarda tahliye edildi.

KARDEŞLERİ ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı’nda, bir kız öğrenci konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a koşarak sarıldı ve elini öptü. Erdoğan'ın o anlarda genç kızın söylediklerini uzun uzun dinlediği görülmüştü.

O kızın haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan’ın kardeşi Zeynep Su Candan olduğu ortaya çıkmıştı. Zeynep Su Candan’ın, Erdoğan’dan yardım istediği öğrenilmişti.