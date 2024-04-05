Bahar dizisindeki çekim hatası gündem oldu. O anlar seyircinin gözünden kaçmadı

Dizinin 2 Nisan Salı günü yayınlanan bölümünde yapılan çekim hatası dikkatli seyircilerin gözünden kaçmadı.
Ameliyattan çıkan Bahar (Demet Evgar), kocası Timur'un odasına gitmişti. O esnada odaya doğru yürürken üzerinde gri renkte bir bluz vardı.
HEMEN FARK EDİLDİ
Bahar'ın Timur'un odasına girince üzerindeki gri renkli bluzun rengi saniyeler içerisinde beyaza döndü. O anlar izleyiciler tarafından hemen fark edildi.
MF Yapım imzalı, ilk bölümü 13 Şubat 2024’te yayınlanan Bahar’ın yapımcılığını Asena Bülbüloğlu üstleniyor. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı dizinin senaryosunu ise Ayça Üzüm kaleme alıyor.