Bahar dizisindeki çekim hatası gündem oldu. O anlar seyircinin gözünden kaçmadı

Kaynak: Haber Merkezi
Bahar dizisindeki çekim hatası gündem oldu. O anlar seyircinin gözünden kaçmadı
Yayınlandığı günden beri reytinglerde zirveyi kimseye kaptırmayan Bahar dizisinin son bölümünde yapılan çekim hatası sosyal medyada gündem oldu.

Dizinin 2 Nisan Salı günü yayınlanan bölümünde yapılan çekim hatası dikkatli seyircilerin gözünden kaçmadı.

Ameliyattan çıkan Bahar (Demet Evgar), kocası Timur'un odasına gitmişti. O esnada odaya doğru yürürken üzerinde gri renkte bir bluz vardı.

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HEMEN FARK EDİLDİ

Bahar'ın Timur'un odasına girince üzerindeki gri renkli bluzun rengi saniyeler içerisinde beyaza döndü. O anlar izleyiciler tarafından hemen fark edildi.

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MF Yapım imzalı, ilk bölümü 13 Şubat 2024’te yayınlanan Bahar’ın yapımcılığını Asena Bülbüloğlu üstleniyor. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı dizinin senaryosunu ise Ayça Üzüm kaleme alıyor.

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