Bahar dizisindeki o replik doğaçlama çıktı: Kamera arkası görüntüleri yayınlandı

Show TV’de yayınlanan 'Bahar: Uyanmaya Hazır mısın?’ dizisinin 5. bölümünde yer alan ve izleyicileri kahkahaya boğan sahne doğaçlama çıktı.

Dizinin viral olan sahnesinde Bahar, hastanede hayatını kurtardığı hastadan teşekkür alır, odadan çıkarken ise başarısız olacağını iddia eden ve kendisini sürekli küçük gören eşi Timur’a, “Ne oldu cerrahım" der.

Kamera arkası görüntülerde repliğin senaryoda olmadığı ve Bahar karakterine hayat veren oyuncu Demet Evgar’ın doğaçlama yaptığı anlaşıldı.

Evgar'ın, "Ağzımdan kaçtı" dediği repliğin setteki oyuncular ve görevliler arasında da kahkahalara neden olduğu görüldü.