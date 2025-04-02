Bahar geliyor huzurunuz kaçmasın! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Bahar mevsimi çiçeklerin açmasıyla güzelleşse de, alerji hastaları için kâbusa dönüşebiliyor.

Polenlerin havada uçuştuğu bu dönemde burun tıkanıklığı, kaşıntı ve hapşırık gibi belirtiler artık sıradan hale gelirken, bilimsel araştırmalar ve uzmanlar, bahar alerjisinin daha az bilinen bir tehlikesine dikkat çekti.

İşte alerjilerin uyku üzerindeki etkisi ve bu konuda uzmanların çarpıcı uyarıları...

POLENLERİN SESSİZ SALDIRISI: UYKU KALİTESİ DÜŞÜYOR

Bahar alerjisi, burun akıntısı ve göz sulanmasının ötesinde, uyku düzenini derinden sarsıyor.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden alerji uzmanı Dr. Clifford Bassett, “Polenler, solunum yollarını tahriş ederek nefes almayı zorlaştırır. Bu da gece boyunca sık uyanmalara ve yüzeysel uykuya neden olur” dedi.

Journal of Allergy and Clinical Immunology’de yayımlanan bir araştırma, alerjik rinit hastalarının %60’ının bahar aylarında uyku bölünmesi yaşadığını ortaya koydu.

Burun tıkanıklığı, oksijen akışını azalttığı için beyin uykunun derin evrelerine geçmekte zorlanıyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ALARMDA: UYKUSUZLUK KISIR DÖNGÜSÜ

Alerjiler sadece fiziksel bir rahatsızlık değil, aynı zamanda bağışıklık sistemini de harekete geçiriyor.

İngiltere’deki Imperial College London’dan immünolog Prof. Peter Openshaw, “Alerjik reaksiyonlar sırasında vücut histamin salgılar. Bu kimyasal, uykuyu düzenleyen melatonin hormonunu baskılayarak uyanıklığı artırır” açıklamasını yaptı.

Sleep Medicine Reviews’te yer alan bir çalışma, bahar alerjisi olan bireylerin uyku sürelerinin ortalama 1,5 saat azaldığını ve gün içinde yorgunluk hissinin %40 arttığını gösterdi.

Uzmanlar, bu durumun uzun vadede depresyon ve anksiyete riskini artırabileceği konusunda uyardı.

ÇOCUKLAR DAHA BÜYÜK RİSK ALTINDA

Bahar alerjisinin uykusuzluk etkisi, özellikle çocuklarda daha belirgin.

Çocuklarda burun tıkanıklığı, ağızdan nefes almaya zorlar ve bu da uyku apnesi Ascıllağı gibi uyku kalitesini düşüren bir durum. Pediatrics dergisinde yayımlanan bir araştırma, alerjik çocukların %75’inin bahar aylarında uyku bozukluğu yaşadığını ortaya koydu.

Dr. Goh, “Bu durum, çocukların okul performansını ve duygusal dengesini olumsuz etkiliyor” dedi.

UZMANLARDAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ABD’deki Mayo Clinic’ten Dr. James Li, “Polen maruziyetini azaltmak için pencereleri kapalı tutun, dışarıdan geldikten sonra duş alın ve antialerjik yatak örtüleri kullanın” önerisinde bulundu.

Antihistaminik ilaçların ve burun spreylerinin semptomları hafifleterek uyku kalitesini artırabileceği belirtildi.

Dr. Li, “İlaçları doktor kontrolünde kullanmak önemli, çünkü bazıları uyuşukluk yapabilir” diye ekledi.

BİLİMSEL VERİLER NE SÖYLÜYOR?

Araştırmalar, bahar alerjisinin uyku üzerindeki etkisinin sanılandan daha ciddi olduğunu kanıtladı.

Allergy dergisinde yayımlanan bir çalışma, alerji mevsiminde uyku apnesi vakalarının %30 arttığını gösterdi.

Uzmanlar, bu durumun kronik yorgunluk ve konsantrasyon kaybına yol açarak yaşam kalitesini düşürdüğünü vurguladı.

Bahar alerjisi olanların %50’sinden fazlası, uykusuzluk nedeniyle iş veya sosyal hayatlarında zorluk yaşadığını ifade etti.

BAHARDA UYKUYU KORUMANIN YOLU

Uzmanlar, bahar alerjisiyle mücadelede erken önlem almanın kritik olduğunu söyledi.

Prof. Openshaw, “Alerji semptomlarını kontrol altına almak, uykusuzluk döngüsünü kırmanın ilk adımıdır. Aksi takdirde, bahar ayları hem beden hem de zihin için bir eziyete dönüşebilir” dedi.

Polen seviyelerinin yüksek olduğu günlerde dışarıda geçirilen süreyi azaltmak ve iç mekân hava filtreleri kullanmak da etkili çözümler arasında.